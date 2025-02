Grammy: Milton Nascimento não pôde ficar no salão principal, diz Esperanza Spalding

Indicado ao prêmio de Melhor Álbum Vocal de Jazz no Grammy Awards 2025, Milton Nascimento foi "barrado" de sentar na mesa do salão principal

Indicado ao prêmio de Melhor Álbum Vocal de Jazz no Grammy Awards 2025, o cantorMilton Nascimentofoi "barrado" de sentar na área principal, onde ficam indicados e convidados da premiação. Quem revelou a informação foi a musicista Esperanza Spalding, que concorria ao lado do artista na categoria, e afirmou que somente ela teve direito a um lugar na mesa do salão.

Em uma publicação no feed do Instagram, a cantora expressou sua indignação. "Então, Milton não pôde se sentar nas mesas para a cerimônia deste ano. Isso não me agradou", escreveu a artista, que explicou que sua indignação.

"Estou brava porque essa lenda viva não foi considerada importante o suficiente para sentar entre os principais artistas, ou como quer que as mesas no andar principal sejam organizadas. Então, tive que trazê-lo comigo", completou a artista, que levou uma foto de Milton para a mesa.

A dupla, que lançou o disco de estúdio Milton + esperanza (2024), perdeu para A Joyful Holiday (2023), de Samara Joy.

Filhos de Will Smith usam dente de prata e castelo na cabeça no Grammy

Filhos de Will Smith, Jaden Smith e Willow Smith chamaram a atenção no tapete vermelho da premiação do Grammy 2025 ao usarem looks estilosos. Os dois apostaram em detalhes chamativos e atraíram todos os flashes.

Jaden apareceu no evento com um acessório em formato de castelo em sua cabeça. O detalhe nada discreto roubou a cena no look dele, que era um terno preto com camisa branca. Por sua vez, a irmã dele, Willow, surgiu com um look composto por biquíni brilhante e sobretudo preto. Porém, o destaque ficou para o sorriso dela. A estrela mostrou que está com um dente de prata. Veja as fotos aqui!

