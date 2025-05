Gilberto Gil fala sobre antigo casamento com Nana Caymmi: 'Muito carinho'

Ex-marido de Nana Caymmi, o cantor Gilberto Gil relembrou com carinho a breve relação com a artista no final dos anos 1960

A morte de Nana Caymmi abalou bastante o mundo dos famosos, em especial os artistas da MPB, gênero musical do qual a cantora fazia parte. Gilberto Gil, que já foi casado com a veterana no passado, relembrou com carinho a breve relação entre eles no final dos anos 1960.

Em entrevista ao site 'Splash', do UOL, o cantor recordou o início da relação: "A música nos envolvia de uma forma muito intensa. Eu começando o meu trabalho, ela egressa de uma família com uma presença musical extraordinária: o pai, a mãe, os irmãos. O violão sempre era uma presença muito constante nas nossas vidas, sempre estava ali ao pé da cama", declarou Gil.

Em seguida, o veterano mencionou a intensidade da cantora e teceu elogios ao seu grande talento musical. "Sempre que nos visitávamos, tínhamos muito carinho. Intensidade sempre muito forte, ela sempre foi muito intensa. São lembranças que vão ficar comigo até os meus últimos dias, também, já que os últimos dias dela já se foram", disse o músico.

"Musicalmente, não dá nem para falar de Nana. É uma das intérpretes mais extraordinárias que já tivemos no mundo. Um modo tão particular e extraordinário de interpretar as canções, de dizer letras, de decifrar poemas musicais. Enfim, teve a quem puxar, temos a quem seguir", completou Gilberto Gil.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Nana Caymmi Oficial (@nanacaymmi)

Quando Nana Caymmi e Gilberto Gil se separaram?

O casamento de Nana Caymmi e Gilberto Gil durou cerca de dois anos. Os dois iniciaram a relação em 1967 e se separaram em 1969 , quando o cantor precisou se exilar na Inglaterra. Na época, a artista não pôde acompanhá-lo, o que resultou no término da união.

Além de Gil, Nana também foi casada com o médico venezuelano Gilberto José Aponte Paoli, com quem teve três filhos: Stella, Denise e João Gilberto; e com o pianista e compositor João Donato.

A veterana ainda viveu um relacionamento com os cantores João Gilberto e Claudio Nucci.

A causa da morte de Nana Caymmi

A cantora Nana Caymmi faleceu aos 84 anos na última quinta-feira, 1º, no Rio de Janeiro. A artista estava internada em um hospital há cerca de 9 meses, com o estado de saúde delicado.

Em nota ao 'Gshow', o hospital informou a causa da morte de Nana. De acordo com o comunicado, a veterana faleceu em decorrência da disfunção de múltiplos órgãos . A cantora, vale lembrar, deu entrada no local em julho do ano passado com uma arritmia cardíaca.

Leia também: Velório de Nana Caymmi conta com a presença de familiares e amigos