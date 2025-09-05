Gaby Amarantos revela bastidores e paixões do projeto Rock Doido

Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, Gaby Amarantos fala sobre a criação de seu novo projeto, os desafios de Rock Doido e a força cultural do Norte

Com um projeto ambicioso que une música, cinema e performance, Gaby Amarantos apresenta Rock Doido: O Filme. Gravado em Belém do Pará e filmado em plano sequência, o curta-metragem de 21 minutos acompanha um álbum com 22 faixas e propõe uma experiência imersiva no universo do tecnobrega e das festas de aparelhagem.

Inspirado na grandiosidade das festas paraenses e dialogando com referências internacionais, como a sofisticação conceitual de Renaissance, de Beyoncé, o projeto busca traduzir a identidade coletiva de um território marcado pela fusão entre tradições, fé, urbanidade e celebração.

Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, Gaby falou sobre a origem do projeto, os desafios da produção, as inspirações e como Rock Doido reafirma o papel do Norte na formação da identidade musical brasileira.

Leia a entrevista com Gaby Amarantos:

Você contou que o Rock Doido nasceu de um momento de “transe coletivo” na Florentina. Como você transformou aquela experiência tão intensa em um projeto artístico que mistura filme, álbum e performance?

"Isso mesmo, eu levei a minha equipe e algumas pessoas que são do Sudeste que estavam em um evento aqui em Belém, e quando acabou nós fomos até uma festa de aparelhagem no bairro do Jurunas e eu vi todo mundo extasiado. Isso já aconteceu várias vezes. Eu gosto de ciceronear as pessoas quando estão aqui em Belém e gosto de levá-las para as festas de aparelhagem, pois sinto que as pessoas ficam impressionadas quando olham aquilo tudo, toda a grandiosidade que é esse movimento. Dessa última vez, as pessoas ficaram muito impactadas e foi quando eu decidi que ia fazer um projeto, um filme. Começamos a pensar no álbum, e do álbum veio o filme. Eu tive o clique de fazer o plano sequência e daí nasceu esse projeto tão lindo que mistura tantas performances artísticas, grandes potências e que mostram para o Brasil a potência do audiovisual, da música, da produção cultural e da inteligência periférica de Belém do Pará, que é também periferia do Brasil e do mundo."

Sabemos que até para as grandes produções hollywoodianas, gravar em uma única tomada é um grande desafio. Como surgiu essa escolha e quais foram os maiores obstáculos para fazer essa narrativa contínua funcionar?

"Nossa, fazer plano sequência, plano contínuo, cara, é uma parada muito maluca! Uma das séries que nos inspiraram se chama Adolescência, que foi gravada em plano sequência e feita em seis meses com toda uma estrutura e suporte. Nós tivemos uma semana para o ensaio e fizemos tudo com a força do coletivo, fazendo tudo do nosso jeito, e a gente fez uma coisa incrível. Não tem como, as pessoas vão saber, vão abrir os olhos e os corações para essa obra."

Você descreveu Rock Doido como algo que “não se explica, se sente”. Como foi traduzir essa emoção para uma linguagem visual e sonora ao mesmo tempo?

"O Rock Doido é uma força motora, voraz, motriz, sagaz. É difícil explicar em palavras, e num lugar de representante genuíno desse evento com pessoas são várias vertentes de pontos de criação. Fazendo isso minimamente, conseguimos pincelar o que é o Rock Doido. O Rock Doido é muito maior do que a gente pode imaginar e não tem nada a ver com rock. Rock é euforia. A festa de aparelhagem é simples, vai desde uma trabalhadora doméstica a uma juíza. Na festa de aparelhagem todo mundo é igual. Você vai se divertir de uma forma igualitária, isso é muito brasileiro, o momento onde todas as identidades se unem através dessas potências, da moda e da filosofia de se viver tudo isso. Não foi fácil, mas foi uma parada muito gostosa e muito tranquila de fazer. A gente tem propriedade para falar, é uma obra brasileira que vai mostrar para o mundo a arte da Amazônia."

O mercado musical hoje fala de tendências, mas você mostra que a cultura da aparelhagem já fazia isso há décadas. Você sente que Rock Doido pode colocar o Norte em evidência dentro do cenário nacional e internacional?

"Tenho total convicção que o Rock Doido vai ser um elemento para colocar a cultura da periferia do Norte do Brasil no cenário internacional. Ele vai mapear e nortear o Brasil para olhar para as nossas potências e principalmente por ele ser um filme que traz. Esse filme é muito potente, ele vem para revolucionar. Vai ter um antes do Rock Doido e outro depois. Eu falo isso com muita humildade e tranquilidade, eu acredito na potência e na forma que estamos criando".

Você citou que o projeto dialoga com a “sofisticação conceitual” de Renaissance, da Beyoncé. Que elementos dessa inspiração você incorporou e como adaptou isso à sua própria identidade artística?

"Eu me refiro na parte do álbum, a parte de sonoridade. Minha maior inspiração são os artistas de festa de aparelhagem. O Renaissance, da Beyoncé, que é a maior artista da minha vida, minha musa, minha mãe, meu tudo, entra de inspiração na forma que ela contou, da narrativa, e a sonoridade é completamente diferente, mas misturar os efeitos e locais. O Rock Doido tem muita mistura também".

O projeto coloca o tecnobrega como protagonista, mas também o expande para uma estética nacional ao lado do sertanejo e do samba. Como você trabalhou para equilibrar o respeito às raízes paraenses com a vontade de criar algo que converse com todas as regiões?

"Essa pergunta é maravilhosa, pois é exatamente isso: o equilíbrio. Porque toda essa batida do Rock Doido é isso, ele consiste em várias batidas, vários beats diferentes. A gente que é paraense está acostumado, cresceu, sabe a nomenclatura do que é tecnobrega, tecno-melody, o que é o eletro. E aí, adaptar e incorporar um pouco de samba, de umbanda, música religiosa… Nas festas de aparelhagem, os DJs sempre terminam seus trabalhos com um hino evangélico ou com alguma música de um padre católico, que é para desacelerar e a galera ir para casa. É a grande maniçoba musical. O sertanejo vem forte, tenho a participação da Lauana Prado com a música Não Vou Chorar, e artistas como a Lauana me fazem amar o sertanejo. Essas misturas todas mantendo as raízes, fazendo tudo com muito respeito, pisando devagarinho e indo com muita propriedade para poder fazer. Eu tenho certeza que quem escutar vai entender que a gente conseguiu manter essa essência e pensar também na internacionalização. Tem que ter muita ousadia para pensar na internacionalização do estilo. Tem um jeito que a coisa é feita e tem um jeito que se faz no Pará. Eu sou a grande tradutora paraense para o mundo."

As participações especiais parecem formar uma narrativa coletiva. Como foi construir essas colaborações para que cada artista tivesse um espaço único dentro da experiência?

"Já falei da Lauana Prado, então vou falar da Viviane Batidão, que é uma artista paraense que tem uma força muito grande aqui na região, e a música que eu gravei com ela vai traduzir um pouco dessa energia. Essa música tem uma história verdadeira, que viralizou aqui em Belém, de uma garota que fugiu para ir na festa sem o namorado. Aí ela manda um áudio para ele dizendo que ela está no Rock, mas é ele que ela ama, "seu f*****"! Esse áudio viralizou, mas como não pode ter palavrão, nós colocamos traja para censura. Tem o MC Dourado, que é incrível, paulista, mas foi adotado por Belém. A música com ele se chama Cerveja Voadora. A Gang do Eletro são os grandes precursores do Rock Doido, fazendo uma música que é o Tumbalatum, que é o nosso trailer paraense. Todas essas pessoas são do nosso movimento."

Entre Viviane Batidão, Lauana Prado, Gang do Eletro e MC Dourado, cada um traz uma energia diferente. Alguma dessas interações te surpreendeu durante a gravação?

"Todos trazem um elemento diferente, e é bom ver que cada um trouxe o tempero certo para cada música, mas eu fiquei muito feliz e surpresa da forma que eu e a Lauana nos conectamos. Nós nos conhecemos em um programa no GNT que ainda vai ao ar, de compositoras brasileiras, onde duas grandes compositoras sentam e conversam, e uma entrevista a outra. Eu já conhecia o trabalho dela, mas não a conhecia, e foi um encontro de almas e de irmãs. Ela é uma artista tão incrível para esse movimento. Ela disse que adorava o Rock Doido, que amava a comida do Pará e estava louca para fazer show aqui. Ela disse para mim que era louca para gravar o Rock Doido e eu pensei: “Mulher, você está falando sério?” Que adorava a Gang do Eletro, então eu a convidei para cantar comigo a música que eu tinha feito, e veio para Belém, sentou no chão e comeu peixe frito com a gente. Fará parte da trajetória da minha vida."

Rock Doido apresenta o Pará como uma “maniçoba cultural” que mistura tradições, fé, festas e urbanidade. Como você vê o papel do Norte na formação da identidade musical brasileira hoje?

"O Norte é uma potência, o Norte está entre os principais, a gente é uma terra fértil, nosso som é único. A gente tem um outro país dentro do Brasil, e agora o que está acontecendo: o Brasil está cuidando e curando a sua síndrome de vira-lata. Olhar para o Norte é olhar para o Brasil. Nossa identidade musical é brasileira, são muitos anos para compreender esse trabalho. Nada vem do nada, e o Pará é tudo, não é um hype. A gente veio para ficar, vamos continuar criando, inovando. A gente está recebendo do universo o nosso lugar merecido de respeito devido. O país tinha essa dívida histórica com a gente e esse impacto do Rock Doido vai ser profundo. É um filme, um álbum, uma identidade visual, uma estética, uma filosofia. A fusão dos dois vai fazer com que as pessoas queiram vir para o Pará para conhecer, viver a experiência do Rock Doido no Pará. É incrível, e entender que o Rock Doido vai para o Brasil e para o mundo."

