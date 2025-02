Gaby Amarantos exalta a força das mulheres no cenário musical: ‘Momento muito especial’

Em entrevista à CARAS Brasil, Gaby Amarantos também fala de seu novo single, que conta com a participação da cantora Zaynara, afilhada de Joelma

Gaby Amarantos (46) lança nesta sexta-feira, 14, seu novo single, Mulher da Amazônia, que vem acompanhado de um clipe exclusivo. A canção tem a participação da cantora paraense Zaynara (23) e reforça a valorização da cultura e da identidade feminina da região Norte. Em entrevista à CARAS Brasil, a artista detalha o novo projeto, conta o que planeja para o Carnaval, revela desejos para 2025 e exalta a força das mulheres no cenário musical. “Momento muito especial”, comemora.

Inspirada na força, inteligência e sensualidade da mulher da Amazônia, a obra de Gaby surge como homenagem às mulheres do Pará e de toda a floresta. “A música exalta a beleza das mulheres do Norte, de todas as mulheres que têm a floresta dentro do coração, e para todas as pessoas que amam a beleza da mulher paraense, que amam a beleza; e para os homens que também querem homenagear as mulheres. É uma música para todo mundo! É para exaltar a nossa beleza, a nossa potência”, explica a cantora.

“A gente vive um momento muito especial, de uma cena musical muito forte, conduzida por mulheres. E muito inspirada na beleza, na potência dessas mulheres, eu quis convidar a Zaynara, que é uma artista linda, talentosa, para poder ser essa voz que divide comigo essa faixa; onde a gente, através do nosso swing, da nossa perfeição, da nossa alegria, canta essa música e celebra a beleza dessa mulher da Amazônia (...) É uma música que fala da mulher de Roraima, Rondônia, Amapá, Amazonas, do Pará, porque no fim de semana ela vai para Belém do Pará curtir a festa da aparelhagem”, completa.

Gaby reforça que hoje é possível ver, no cenário nacional, muitas mulheres que são do Norte do País ganhando destaque. “Se a gente for pensar nas cantoras como Joelma, na Alane (Dias), que participou do Big Brother, na Isabelle Nogueira, também do BBB e que também é do Norte, na Dira Paes e Fafá de Belém (...) Exaltar toda essa beleza dessa mulher, sabe? De Leona, que também é mulher trans (...) Para trazer todos os tipos de mulheridades, muito inspirada em querer mostrar essa beleza, essa potência, essa mulher colorida, que toma banho de rio, que corre na floresta com os cabelos voando. Acho que a mulher brasileira vai se inspirar muito e vai dançar muito a Mulher da Amazônia”, destaca.

A artista diz que a grande expectativa para este novo trabalho é fazer com que as pessoas consigam receber a música da melhor forma e que ela possa trazer alegria. “A gente faz tudo com tanto amor, com tanta dedicação, com tanta cor, sabe? A Amazônia, a floresta, o Pará, essa cena, ela é tão linda, tão rica, tão divertida. A expectativa é alegrar as pessoas. A gente tem viajado pelo Brasil trazendo essa experiência desse show Parasão para todo mundo, trazendo um pouquinho da cultura da aparelhagem, do tecnobrega, do tecnomelody, do calypso, do carimbó, do rock doido. E trazer tudo isso é fazer com que o Brasil seja cada vez mais brasileiro. Estou muito feliz. A gente tem feito muitos shows, graças a Deus, e as pessoas têm recebido de braços abertos o nosso trabalho”, fala.

“O público pode esperar desse novo trabalho uma música dançante que vem da criatividade do Pará, porque é uma canção que fala da beleza da menina do rio, que tem cheiro e beleza da cor do açaí. E um ritmo novo, um hit para dançar. Ela bebe na fonte do Amapiano, que é um estilo musical que vem da África, junto com um tambor de curimbó da guitarrada, com guitarrinhas, tambor de curimbó do carimbó, com guitarras da guitarrada. Esse ano a gente está falando muito de Amazônia, então a gente queria trazer essa potência em forma de música para a galera poder sentir todo esse poder dessa mulher do Norte que é brasileira”, emenda Gaby.

CARNAVAL

A agenda de Gaby Amarantos no Carnaval está repleta de shows e curtição. “Todos os anos, graças a Deus, passo o Carnaval cantando, alegrando esse País. Estou muito feliz! Esse ano, vou desbravar novas lugares, vou fazer meu primeiro show de Carnaval no município de Abaetetuba, que é no estado do Pará. Também estarei no Carnaval de Fortaleza. Estou muito feliz com esse convite, com a minha banda toda, com toda a nossa potência, trazendo Parasão para Fortaleza. Mais um ano de Galo da Madrugada, que é uma alegria poder cantar todos os anos, porque eu amo esse maior bloco do planeta”, ressalta.

“Também estarei também no Fogo e Paixão, que é um bloco que acontece no pré-carnaval do Rio de Janeiro, estarei com o meu look maravilhoso inusitado no baile da Vogue (...) Nossa, não sei nem se eu consegui lembrar todos os eventos, mas a gente sempre tem uma preparação. Inclusive, emagreci esses 35 quilos justamente para conseguir fazer essa maratona de shows, essa estrada, essa carreira maravilhosa, linda, construída com muito pé no chão, talento e glamour”, continua.

PLANOS PARA 2025

Gaby tem muitos planos e desejos para 2025. Um deles é lançar um álbum até o final do ano. “Vamos ver se vou conseguir, senão ele chegará no início de 2026; mas já estamos trabalhando para isso. Desejo viver muito esse ano, onde a gente vai ter a COP30 acontecendo em Belém do Pará. Sou embaixadora do Amazônia para Sempre, que vai ser esse grande festival, que está atrelado ao Rock in Rio e ao The Town. A gente vai poder falar de muita música esse ano com a COP30, e eu estou muito feliz de ver Belém sendo o coração do Brasil, sediando esse grande evento global, que vai acontecer aqui na nossa cidade”, festeja.

“Vai ser um ano de muito amor, de muita expectativa; só tenho a agradecer. É um ano que eu quero só agradecer e colher, porque a vida, Deus, os meus guias, os meus orixás, os meus santos – porque sou uma mulher de uma fé múltipla. Com Nossa Senhora de Nazaré na frente, eles têm abençoado muito a minha carreira, e eu sou muito grata por ser uma artista brasileira da Amazônia, uma multiartista”, finaliza.

CANTORA ZAYNARA

Nascida em Cametá, município do Pará, Zaynara é considerada um dos maiores fenômenos da nova geração da música e vencedora de grandes premiações, como WME Awards e o Prêmio Multishow, na categoria revelação. A artista – que ganhou o apelido de princesinha do beat melody por ser a principal representante do estilo musical para o resto do País – foi convidada para essa colaboração por trazer consigo a exuberância ribeirinha, musicalidade, relação com os rios, e por representar a continuidade de uma cena musical marcada por grandes vozes femininas.

“Estou muito feliz em poder colaborar com a Gaby Amarantos numa faixa tão especial como Mulher da Amazônia. A gente também fez um audiovisual para música, e o que mais me encantou foi, no dia da gravação, ver toda a experiência, aprender muito numa diária. Para mim, foi como uma aula, como uma grande imersão de conhecimento, de experiência, de algo que só quem tem muita paixão pelo que faz e muito profissionalismo consegue demonstrar. Sou muito fã, estou muito honrada”, celebra a jovem cantora, que tem Joelma (50), rainha do calypso, como sua madrinha artística.

Zaynara ainda revela curiosidades de bastidores: “Nós chegamos a gravar uma faixa antes, mas ainda não era, sabe? Não tinha batido ainda. Certeza que Mulher da Amazônia era para ser a nossa música. Quando Gaby me mostrou, de primeira eu já amei e fomos trabalhar nela. Tem outra. Estava ventando muito (na gravação do clipe), o rio estava muito forte. Então, a gente dançava na ponte, se equilibrando, porque estava muito forte, a correnteza (risos)”.

A artista confessa que é muito fã de Gaby Amarantos. “Desde que eu me entendo por gente, eu conheço o trabalho dela, que reverbera muito do Pará para todo o Brasil, para todo mundo. O impacto que tem no trabalho dela é extremamente significativo e expressivo. Então, como admiradora da cultura paraense, eu sempre ouvi Gaby Amarantos; E poder colaborar com ela é realmente especial. Numa faixa como essa, eu me sinto genuinamente feliz”, declara.

“Estou muito ansiosa para esse lançamento, e todo mundo poder ouvir a nossa voz, a nossa reverência a todas as mulheres da Amazônia e a todas as mulheres que têm a Amazônia dentro de si”, conclui a cantora.

