Gabriel Gonti rompe barreiras ao abraçar nova fase: 'É isso que eu quero transmitir'

Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, o cantor e compositor Gabriel Gonti reflete sobre as transformações ao longo da carreira

Com uma carreira em ascensão, Gabriel Gonti vem se destacando no cenário artístico e será uma das atrações do Rio 2C, nesta sexta-feira, 30. O cantor é uma das apostas da nova geração da música brasilera e acaba de lançar o aguardado clipe de “Amor e Sexo”, sua releitura da icônica canção imortalizada por Rita Lee. Em entrevista à CARAS Brasil, ele abraça nova fase e fala das transformações ao longo dos anos: "É isso que eu quero transmitir".

Gabriel é natural de Patos de Minas, Minas Gerais, estado este que é tido como o berço de grandes nomes da música como Clara Nunes, Paula Fernandes, Gusttavo Lima e Marina Sena. Gonti responde se o cenário musical pode ser mais desafiador para artistas que não nasceram no eixo Rio-São Paulo.

"Acredito que sim, são as conexões principais dessa área musical. Eu sou muito bem acolhido ainda mais sendo mineiro, as pessoas gostam do sotaque, do jeito mineiro de ser, eu acho que isso também cativa as pessoas", declara.

O cantor reforça sempre exalta seu estado natal:"É difícil também não estar no eixo Rio-São Paulo, porque é onde os amigos estão, onde os principais eventos acontecem. Então é uma dualidade, ao mesmo tempo que eu valorizo e sempre enalteço de onde eu sou, estar Rio-São Paulo é importante para a carreira", confessa. Abaixo, confira trechos editados da entrevista de Gabriel Gonti à CARAS Brasil.

Gabriel Gonti será uma das atrações do Rio 2C/ Foto: Pedro Ortega

Quais as expectivas para o Rio 2C?

Todos os olhos ficam voltados para esse evento musical principalmente para o cenário audiovisual artístico. Fico muito honrado de ter ganhado a votação popular para apresentarmos nosso show por lá. A expectativa é muito boa para minha apresentação. No repertório somente canções autorais, músicas que são mais enérgicas para nós cantarmos e fazermos conexões com as pessoas. Estou muito aberto a isso, principalmente com a chegada do nosso quarto álbum.



Como avalia sua carreira até o presente momento?

Eu tenho cada dia mais me colocado no lugar de celebrar as conquistas que vão acontecendo no caminho e não só um grande marco específico. Acredito que o Rio 2C é um marco importante e atual na minha carreira. O lançamento de Amor e Sexo com a validação do Roberto de Carvalho, também!

Tem algum momento que avalia como um divisor em sua carreira?

Em 2021, quando produzimos o projeto audiovisual “Odoyá”, com Maria Rita, sendo o primeiro artista a ser produzido por ela. E em 2022, nos apresentamos no Rock in Rio no palco Itaú TikTok, e também abrimos duas turnês brasileiras da banda norte-americana “Boyce Avenue". Nos apresentamos também no “South by Southwest”, maior festival de inovação do mundo que reúne música, cinema e tecnologia em Austin, no Texas. Nesse mesmo período, fizemos apresentações em Miami e Nova York como parte da minha primeira turnê pelos Estados Unidos. Então acredito que estamos em um momento muito especial, é um momento de celebrar e de esquentar as expectativas para o lançamento do quarto álbum.

E quais as próximas novidades na carreira, o que podemos esperar?

2025 é um ano de muita novidade, lançamento do quarto álbum, que se chama De Perto, já abro aqui o nome para vocês. São músicas que falam de relacionamentos, de vida, de amor, de essência e é isso que eu quero transmitir neste ano. Este é um ano muito especial, de mais shows, de mais presença nas redes sociais também, com vídeo clipe, com bastidores de todo o processo criativo, bastidores de shows, e também, convidar o público para sentir de perto, o que as canções querem passar em um momento tão desafiador, e do impacto que isso trás para vida das pessoas. A minha pretensão e intenção maior é trazer um conforto nos dias de hoje, trazer esperança, trazer alegria, são doses disso que eu quero trazer sabendo dos desafios que a vida tem.

Quem é Gabriel Gonti?

Natural de Patos de Minas (MG), Gabriel Gonti é cantor e compositor de pop leve e nova MPB. Seu estilo musical mescla suavidade e intensidade, sempre carregado de positividade e boas vibrações. Foi o primeiro artista a ser produzido por Maria Rita (47) no projeto audiovisual “Odoyá”, lançado em 2021.

Com uma carreira em ascensão, o cantor já lançou 3 álbuns e 3 EPs, ultrapassando a marca de 50 milhões de reproduções nas plataformas digitais.

Leia mais em: Nas suas redes sociais, Katy Perry mostra bastidores do Rock in Rio

FIQUE POR DENTRO DAS NOTÍCIAS DOS FAMOSOS ACOMPANHANDO À CARAS BRASIL NAS REDES SOCIAIS: