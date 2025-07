Francisco Gil: O filho único de Preta Gil e seu herdeiro

A cantora Preta Gil morreu aos 50 anos e deixou um único filho: Francisco Gil, que segue os passos da mãe na música

A morte da cantora Preta Gil deixou os brasileiros de luto neste domingo, 20. Ela morreu aos 50 anos enquanto fazia um tratamento experimental nos Estados Unidos contra o câncer, que foi descoberto em 2023. A estrela deixou um único filho: Francisco Gil.

Francisco Gil tem 29 anos e é fruto do relacionamento de Preta Gil com o ator Otávio Müller. Discreto em sua vida, ela começou na música já na vida adulta e está deslanchando a cada ano. O artista foi indicado ao Grammy Latino em duas ocasiões e, em 2023, conquistou o prêmio de Melhor Grupo Pop Rock com o grupo Gilsons no Prêmio da Música Brasileira. Eles também ganharam o prêmio de Melhor Projeto Audiovisual pelo filme Pra Gente Acordar.

Francisco integra a banda Os Gilsons, que é composta pelos herdeiros do cantor Gilberto Gil, e também possui uma carreira solo. O rapaz costuma compartilhar momentos de sua carreira e vida pessoal nas redes sociais com fotos e vídeos.

Hoje em dia, Francisco namora com a ex-BBB Alane Dias. Ele é pai de uma menina, Sol de Maria, fruto de um relacionamento anterior.

A história de Francisco e Alane

Os rumores sobre Alane Dias e Francisco Gil começaram no carnaval, que foi quando eles começaram a ser apontados como um casal. Logo depois, eles fizeram uma viagem para Fortaleza com amigos.

Em março, o rapaz foi a um festival de música e foi questionado sobre os rumores de affair. “Dou risada. Acho curioso esse interesse na minha vida pessoal, mas não sinto necessidade de me posicionar. Estou de boa. Acho natural [o interesse], mas, ao mesmo tempo, me distancio desta questão como algo central. Vem como uma consequência”, disse ele.

Vale lembrar que Francisco Gil é o filho único da cantora Preta Gil com o ator Otávio Müller. Por sua vez, Alane Dias ficou famosa ao participar do BBB 24 - ela ficou em quarto lugar na competição.

Alane Dias e Francisco Gil - Foto: Thiago Martins / AgNews

