Francisco Gil divide fotos raras de momento com a filha, Sol de Maria

Filho único de Preta Gil, Francisco Gil compartilhou algumas fotos de um momento especial ao lado da filha, Sol de Maria; confira!

O cantor Francisco Gil dividiu com o público alguns registros raros ao lado da filha, Sol de Maria, de 9 anos. A menina, que é a única neta de Preta Gil (1974-2025), é fruto do antigo relacionamento do herdeiro da artista com a modelo e atriz Laura Fernandez.

Nas imagens, Francisco e Sol aparecem sentados em meio a natureza enquanto o cantor toca violão. Em uma das fotos, o filho de Preta Gil e Otávio Muller foi clicado sorrindo ao cantar junto com a menina.

O vocalista do grupo Gilsons ainda escreveu "8/8" na legenda, seguido de um símbolo do infinito. A data mencionada por Francisco Gil refere-se ao aniversário de Preta. A artista, que faleceu no dia 20 de julho após uma longa batalha contra um câncer colorretal, faria 51 anos na última sexta-feira, 8.

Diversos amigos e familiares prestaram homenagens a Preta Gil, incluindo Gilberto Gil, pai da cantora. Em seu perfil oficial, o veterano compartilhou fotos de momentos marcantes da filha, entre elas um registro da artista ainda criança e ao lado do irmão, Pedro Gil, que faleceu em 1990.

Veja as fotos de Francisco Gil com a filha:

Francisco Gil divide fotos com a filha, Sol de Maria - Reprodução/Instagram

Mãe de Preta Gil surge ao lado de amigos da cantora

Mãe de Preta Gil (1974-2025), Sandra Gadelha surgiu em um momento bastante especial ao lado de amigos próximos da cantora na sexta-feira, 8, dia em que a artista completaria 51 anos de idade. Os registros foram compartilhados com o público por Jude Paulla.

Nas imagens, Dona Sandra aparece sentada em uma sala de estar, rodeada de amigos, batendo um papo descontraído. A ex-esposa de Gilberto Gil ainda foi filmada sorrindo e bebendo uma taça de vinho durante o encontro, promovido em celebração à memória de Preta; confira mais detalhes!

