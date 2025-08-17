Flor Gil recebe o carinho da namorada em show no Rio de Janeiro

Filha de Bela Gil, Flor Gil conta com a presença da namorada, Nikita Chikita, na plateia do seu show no Rio de Janeiro. Veja a foto

A cantora Flor Gil, de 16 anos, realizou um show na cidade de São Paulo na noite deste domingo, 17, e contou com o carinho de sua namorada, Nikita Chikita, na plateia. As duas estão juntas desde 2024 e fazem raras aparições em público.

Além da namorada, Flor também teve as presenças dos pais, Bela Gil e João Paulo Demasi, na plateia de sua apresentação.

Herdeira da família de Gilberto Gil, Flor Gil segue os passos do avô famosos. Depois de lançar seu novo disco, chamado Cinema Love, e saiu em turnê pelo Brasil. Ela já se apresentou em São Paulo, Salvador e Rio de Janeiro.

Hoje em dia, Flor vive em Nova York, Estados Unidos, para estudar.

Flor Gil já falou sobre ser lésbica

Recentemente, Flor Gil já revelou que é lésbica. "Tem muita gente que fala: ‘Nossa, mas essa menina era tão linda, agora é sapatão’ ou ‘Que pena, essa menina era tão angelical, agora tá assim’. Mas não dá para botar isso pra dentro, senão vai acabar comigo. Eu tive um ensino muito forte dos meus pais, de conseguir lidar com essas coisas e entender que não é pessoal, para conseguir me proteger. Com essa proteção, eu consigo caminhar bem. Por outro lado, recebo muitas mensagens das pessoas dizendo: ‘Você me ajudou tanto’, especialmente quando eu falo abertamente sobre algo que não é tão comum, sendo a minha sexualidade ou minha relação com minha mãe", disse ela na Capricho.

A cantora também comentou sobre os julgamentos e ataques que enfrenta por estar em um relacionamento homoafetivo. A jovem ganhou ainda destaque nas redes sociais em 2023, quando compartilhou uma conversa no WhatsApp com a mãe, na qual revelou sua orientação sexual: “Eu sou uma grande sapata, você tem uma filha bem gay”, escreveu Flor.

Flor Gil também destacou o impacto positivo de sua exposição nas redes sociais. “Por outro lado, recebo muitas mensagens de pessoas dizendo: 'Você me ajudou tanto', especialmente quando eu falo abertamente sobre algo que não é tão comum, sendo a minha sexualidade ou minha relação com minha mãe”.

Flor Gil fez tatuagem para Preta Gil

Filho da cantora Preta Gil, o músico Francisco Gil tomou uma atitude carinhosa junto com a prima, a cantora Flor Gil. Os dois decidiram eternizar a saudade que sentem da artista com uma tatuagem.

Nesta quinta-feira, 31, eles foram a um estúdio de tattoo e registraram o nome de Preta na pele. Os dois escreveram o nome da cantora na lateral da mão. “Típico de minha. Agora foi nossa vez”, disse ele na legenda.

A morte de Preta Gil aconteceu há 11 dias, em 20 de julho, quando estava com 50 anos e partiu em decorrências de complicações do câncer colorretal.