Flay reforça importância do reconhecimento: 'Nunca vou deixar de ser ex-BBB, mas não é uma profissão'

Em entrevista à TV CARAS, Flay comenta sua trajetória profissional e comenta mudanças na vida após os realities BBB e The Masked Singer

Ex-participante marcante da 20ª edição do BBB, a cantora paraibana Flay (30) assegura que o reality global mudou sua vida e carreira. Focada em novos projetos musicais, ela explica que entrou no programa com o objetivo de expandir seu público e, agora, consegue ver os frutos disso, especialmente após vencer o The Masked Singer Brasil em 2023.

"O BBB é o grande divisor de águas da minha vida. Meu objetivo era expandir meu público, tornar meu nome conhecido nacionalmente, para facilitar o contato das pessoas com a minha arte. Eu nunca vou deixar de ser ex-BBB, mas isso não é uma profissão. De alguma forma, quero que as pessoas entendam que eu tenho uma profissão", conta Flay , em entrevista à TV CARAS.

A artista reconhece a importância que o programa teve em sua carreira, porém, conta que à época não conseguiu focar na divulgação de sua carreira como cantora. Para ela, ter vencido a terceira edição da competição musical conseguiu a aproximar ainda mais de seu objetivo.

"A ideia sempre foi o reconhecimento da minha arte, e o The Masked Singer proporcionou isso", explica ela, que também aproveita para relembrar suas raízes na música no forró e em episódios durante a infância.

"É um capítulo da minha vida que eu tenho pouquíssimas imagens, não tenho muita lembrança. Mas, teve uma vez que eu liguei para o meu pai e cantei uma música de Leandro e Leonardo e, recentemente, fui na minha cidade e a minha avó lembrou disso. E aí foi o meu start", recorda.

"O forró tem ocupado espaços que, por muitos anos, nós almejamos lá no Nordeste. A gente não conseguia romper essa barreira, é uma riqueza do nosso país, é muito da nossa cultura. Que bom que está crescendo tanto". Na entrevista, Flay ainda recorda sua trajetória profissional na música, fala sobre a representatividade feminina no forró e comenta próximos projetos.

