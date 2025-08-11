CARAS Brasil
  2. Indireta? Fiuk faz post inesperado sobre o dia dos pais
Música / Desavenças

Indireta? Fiuk faz post inesperado sobre o dia dos pais

Fiuk faz publicação inesperada no Dia dos Pais: "Faça que nem eu, aproveita essa data. Pode ser para abraçar o seu pai, ou para fugir dele também"

Redação CARAS
por Redação CARAS
[email protected]

Publicado em 11/08/2025, às 18h44

Fiuk
Fiuk - Foto: Reprodução / Instagram

Desde sua participação no Big Brother Brasil 2021, Fiuk não fez questão de esconder o afastamento de seu pai, o cantor Fábio Jr. Após três anos, no entanto, era esperado que essa situação tivesse se resolvido. Porém, ao que parece, a relação está mais estremecida do que nunca.

Durante o dia dos pais, o jovem cantor publicou em suas redes sociais uma publicidade em parceria com uma marca de ônibus, na qual ele declara: “Hoje é uma data muito especial e estou aqui para fazer uma homenagem para quem sempre esteve comigo, para quem me ensinou tudo sobre música, para quem me acompanhou nos primeiros passos…”. 

No vídeo, ele abre a porta de casa como se estivesse atendendo o pai, mas, apesar da aparente homenagem, Fiuk termina o vídeo abraçando sua guitarra e declara: “Faça que nem eu, aproveite essa data. Pode ser para abraçar o seu pai, ou para fugir dele também”.

Briga que já dura anos

As desavenças entre pai e filho iniciaram em 2021. Na época, os rumores diziam que Fiuk teria entrado no BBB a contragosto de Fábio, que não gostaria de ver a intimidade da família exposta. Assim que saiu da casa mais vigiada do Brasil, como segundo colocado, Fiuk teria sido surpreendido ao descobrir que seu pai o estaria expulsando do anexo à mansão em que ele morava em Alphaville.

Mas os boatos não pararam por aí. Após várias recusas de convites para participações entre pai e filho em programas de TV e filmes, o ex-BBB revelou que Fábio teria se negado a ajudar Cristina Galvão, mãe de Fiuk, durante um grave problema de saúde. A atitude, imperdoável para o artista, resultou em um afastamento ainda maior. 

Apesar de todos os problemas acumulados, Fiuk tentou uma reconciliação no dia dos pais do ano passado. No entanto, a publicação, com a mensagem “Feliz Dia dos Pais para você que, mesmo ausente, deixou uma marca importante na minha vida”, foi ignorada por Fábio.

Redação CARAS

A redação do site CARAS é composta por jornalistas e estagiários de Comunicação Social que produzem os conteúdos sobre o universo das celebridades, realeza e influencers.

