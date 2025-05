Filipe Bragança revela relação íntima com a música: 'Cresci em uma casa musical'

Filipe Bragança conta à CARAS Brasil os desafios da dublagem no filme Abá e sua Banda e detalha sua relação com a música

Filho de um bailarino e uma atriz, Filipe Bragança (24) não tinha como não se encantar pela arte —o que de fato aconteceu. Apesar de sempre ter certeza de que queria ser ator, ele diz que a música também ocupa um lugar especial em sua vivência, o que pode ser visto em seu trabalho mais recente, a dublagem da animação Abá e sua Banda.

"Cresci em uma casa muito musical, sempre ouvi música. Eu era viciado em tribalistas, ficava no meu violãozinho de plástico, quando criança, tentando tocar as músicas. Lá pelos meus 14 anos, me interessei pelos instrumentos e comecei a estudar violão, comprei um piano. Hoje toco violão, piano, guitarra e gaita", recorda Filipe Bragança , em entrevista à CARAS Brasil.

O artista diz que desde novo fez aulas de canto, e sabia que o conhecimento poderia ter utilidade no futuro, em sua profissão. E isso se provou com seus diversos papéis em projetos ligados à música, como o filme Meu Sangue Ferve por Você (2023), cinebiografia de Sidney Magal (74), a série Só Se For Por Amor (2022), e, agora, a animação.

Na trama, Abá é um jovem príncipe e músico, que sonha em tocar no Festival da Primavera. Ao conseguir deixar o castelo, encontra Ana (Carol Valença) e seu amigo de infância, Juca (Robson Nunes), ambos instrumentistas, e juntos, enfrentam Dom Coco (Humberto Avelar), que deseja eliminar a diversidade da região.

A animação aborda temas importantes e, na visão do ator, pode até ser considerado político. Ele reforça a importância de assuntos relevantes serem tratados em filmes para o público infanto-juvenil e conta que consegue ver a situação acontecendo consigo mesmo.

"Revi Vida de Inseto e entendi que, muito do que eu enxergo sobre o mundo politicamente, talvez tenha sido, em partes, por causa desse filme. Mas, quando eu era criança, era só uma história sobre as formiguinhas, os heróis e os vilões daquele filme. Quando crescemos, temos uma outra perspectiva."

Agora, o artista conta que usa o período para descansar e estudar mais atuação. Após um 2024 intenso e cheio de oportunidades, ele afirma estar pronto para a próxima leva de projetos. "Felizmente eu não parei. Sou obcecado com esse trabalho. Agora estou aproveitando para descansar um pouco e, cada vez mais, poder escolher os projetos para construir a carreira da forma que eu acredito."

Nascido em Goiânia, no estado de Goiás, Filipe Bragança é ator. Ele se tornou conhecido ao interpretar o personagem Duda, no remake de Chiquititas. Desde então, esteve em produções do audiovisual como Cinderela Pop (2019), Meu Sangue Ferve por Você (2023) e Elas por Elas (2023-2024). Abaixo, o artista dá mais detalhes do filme Abá e Sua Banda, e fala sobre seu próximos passos na atuação.

Como foi dublar Abá, o personagem principal da animação Abá e sua Banda?

Dublar o Abá foi desafiador, qualquer interpretação de um personagem traz esses desafios. Sobretudo nesse cenário, em que a nossa única forma de atuação é a voz, exige um preparo, precisa de uma consciência do tipo de voz que será proposto para esse personagem, nesse filme infantil, lúdico. A criação é um processo desafiador, mas, no geral, é divertido. Poder fazer a voz original de um personagem em uma animação totalmente brasileira, como essa, é muito especial.

O filme fala sobre amizade e reforça como a diversidade é essencial. Qual a importância desses temas para você?

É um filme que trás muitas reflexões importantes, desde amizade e diversidade, até reflexões políticas mesmo. Óbvio, serão mais claras para os adultos e jovens. Mas é muito importante que todos esses temas que o filme apresenta estejam presentes em filmes infanto-juvenis, de animação. É uma maneira de plantar uma semente na cabeça das crianças e poder, involuntariamente, gerar esse tipo de reflexão nelas. Fazer com que elas cresçam, mesmo sem perceber, com todos esses temas e reflexões acontecendo dentro de si.

Você também é presente no Instagram e compartilha um pouco do seu dia a dia com os fãs. Qual sua relação com as redes sociais?

É a única rede social que eu tenho. Gosto do Instagram, do conteúdo que eu consumo, de assistir umas besteiras de vez em quando. Adoro memes. Gosto de conhecer gente nova, acompanhar o trabalho dos meus amigos artistas, e acho que também é uma ferramenta excelente para compartilhar o nosso trabalho. Mas, tento usá-lo com cautela e ser discreto, embora eu entenda que hoje em dia, infelizmente, é uma ferramenta importante para nossa sobrevivência profissional. Tento compartilhar o que me parece interessante para as outras pessoas, então, bons livros, filmes, lugares por onde vou. Tento ir por esse lado, mais do que mostrar minha intimidade e meu dia a dia. É importante que, nós atores principalmente, nos resguardemos um pouco e mantenhamos um pouco de mistério sobre a nossa persona, porque o nosso trabalho é justamente interpretar personagens.

Você tem novos projetos que possa contar ou, agora, é um período para descansar um pouco?

Estou aproveitando esse momento para descansar, um momento muito bem-vindo e desejado, após 2024 que foi um ano intenso e cansativo de trabalho, e talvez um dos mais especiais da minha carreira até hoje. Continuo com muita energia e vigor para continuar trabalhando, mas quero acertar e escolher bons projetos. Quero continuar crescendo profissionalmente e construindo uma carreira sólida. Estou fazendo cursos de atuação, como sempre fiz.

