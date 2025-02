Filhos de Will Smith usam dente de prata e castelo na cabeça no Grammy

No tapete vermelho do Grammy 2025, Jaden Smith aparece com castelo na cabeça e Willow Smith aposta em dente de prata

Filhos de Will Smith, Jaden Smith e Willow Smith chamaram a atenção no tapete vermelho da premiação do Grammy 2025 ao usarem looks estilosos. Os dois apostaram em detalhes chamativos e atraíram todos os flashes.

Jaden apareceu no evento com um acessório em formato de castelo em sua cabeça. O detalhe nada discreto roubou a cena no look dele, que era um terno preto com camisa branca.

Por sua vez, a irmã dele, Willow, surgiu com um look composto por biquíni brilhante e sobretudo preto. Porém, o destaque ficou para o sorriso dela. A estrela mostrou que está com um dente de prata.

Veja as fotos abaixo:

Jaden Smith - Foto: Getty Images

Willow Smith - Foto: Getty Images

Willow Smith - Foto: Getty Images

Will Smith elogia movimento no Brasil

Will Smith já mostrou diversas vezes que é muito fã do Brasil. Em sua conta no Instagram, o ator compartilhou um vídeo em que duas meninas brasileiras aparecem fazendo uma batalha de rap.

Na legenda da publicação, o artista fez questão de elogiar. "O rap de batalha brasileiro é fora de série. Uau", escreveu ele.

Rapidamente, o post recebeu mais de 180 mil curtidas e milhares de comentários. "Quer que providenciamos um CPF e uma carteirinha do SUS??? Está muito brasileiro", brincou um seguidor. "Sei lá, o jeito que o Will ama o Brasil é diferente", comentou outro.

Esta não foi a primeira vez que Will Smith fez publicações enaltecendo o Brasil em suas redes sociais.