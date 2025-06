Filhos de Cristiano Araújo falam sobre o pai 10 anos após morte do cantor

Filhos de Cristiano Araújo falaram pela primeira vez em programa de TV sobre as lembranças que guardam do pai, falecido em 2015

Filhos de Cristiano Araújo, João Gabriel, de 16 anos, e Bernardo, de 12, abriram o coração ao falarem publicamente pela primeira vez sobre o pai. O artista, que faleceu em junho de 2015, vítima de um grave acidente de carro, partiu quando os meninos ainda eram bem pequenos.

Em entrevista ao programa 'Domingo Espetacular', da Record TV, João e Bernardo relataram as lembranças que possuem do pai. Ao longo da reportagem, os herdeiros de Cristiano Araújo também mostraram alguns itens que pertenceram ao cantor e que guardam com muito carinho, como roupas, objetos de decoração, violões usados pelo artista em shows, CDs autografados e presentes.

" Na época eu fiquei muito triste no dia. Com o tempo avançando eu fui melhorando. Fui absorvendo e entendendo ", declarou o primogênito do famoso, que tinha apenas 6 anos na época do acidente que o vitimou. " A gente sempre jogava bola, dormia junto. Sempre fazíamos essas coisas ", recordou João Gabriel.

Bernardo, o caçula de Cristiano, relembrou o momento em que passou a entender o que de fato havia acontecido com o pai. De acordo com o jovem, que tinha 2 anos e meio quando o artista faleceu, sua mãe, Elisa Leite, explicou que ele passou a 'morar no céu'.

" Ela [mãe] falou que ele virou uma estrelinha, que ele estava no céu. Sinto orgulho dele. Ele foi uma pessoa muito boa, caridosa, muito tudo ", disse Bernardo, que apesar de ter vivido pouco tempo com o pai, também guarda diversas lembranças de Cristiano Araújo.

Como foi o acidente de Cristiano Araújo?

Em 24 de junho de 2015, Cristiano Araújo, de 29 anos à época, e a namorada, Allana Moraes, de 19, foram vítimas de um acidente de carro quando voltavam de um show em Itumbiara, Goiás. A notícia do falecimento do cantor e da companheira chocou o Brasil, gerando homenagens de fãs, amigos e colegas de profissão.

Na fatalidade, somente o jovem casal perdeu a vida. Os outros dois ocupantes do automóvel, o motorista Ronaldo Miranda e o empresário Vitor Leonardo, sofreram ferimentos leves. Cristiano Araújo e Allana Moraes foram sepultados no mesmo cemitério, localizado em Goiânia.

