Filho de Preta Gil recorda últimos momentos com a mãe: 'Estava sorrindo'

O cantor Francisco Gil, único filho de Preta Gil, descreveu seus últimos dias ao lado da mãe nos EUA como uma 'despedida misteriosa'

O cantor Francisco Gil, filho único de Preta Gil (1974-2025), se emocionou bastante durante a despedida da mãe, ocorrida nesta sexta-feira, 25. A artista, que faleceu aos 50 anos no dia 20 deste mês, foi velada no Theatro Municipal do Rio de Janeiro.

O neto de Gilberto Gil foi consolado por familiares e amigos que também estiveram presentes no local para dar o último adeus a Preta. Em meio a dor da perda, em entrevista ao site 'Extra', o músico abriu o coração e contou como tem lidado com a partida da mãe.

O filho da artista contou ainda que, nos últimos dias, tentou fazer com que Preta não percebesse que estava acontecendo uma despedida. Francisco esteve ao lado da mãe durante toda a sua batalha contra o câncer, incluindo o período em que a cantora viajou aos Estados Unidos para iniciar um tratamento experimental em busca da cura.

" Ali, nos Estados Unidos, a gente teve a oportunidade de se despedir de um jeito misterioso. Eu tentando fazer com que ela não percebesse que se tratava de uma despedida... Mas a gente já sentindo isso. Nós tínhamos uma ligação durante a vida. Foi sempre assim", declarou Francisco Gil.

" Nesses últimos momentos, minha mãe estava sorrindo. Ela estava recebendo o acolhimento ali da gente, do amor do público, e isso continuava sendo um motor para ela. Ela sentia ", completou o cantor. Apesar da tristeza, o neto de Gilberto Gil disse acreditar que a mãe descansou.

"É triste pra caramba. A gente não queria que nada disso tivesse acontecendo, mas a gente teve dois anos de muita luta. Então, existia um sentimento muito genuíno no momento da notícia da morte. Foi como dizer: ‘Ela descansou’. Minha mãe descansou porque lutava para proteger a gente também, para nos poupar de qualquer problema... Era uma sina dela ", disse Francisco, por fim.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por fran (@franciscogil)

Francisco Gil passou em local de homenagem antes do velório

O cantor Francisco Gil prestou uma homenagem à mãe, Preta Gil, na manhã desta sexta-feira, 25, momentos antes de chegar ao velório da artista. Em suas redes sociais, o jovem compartilhou um registro tocante ao lado da matriarca, marcando o momento de despedida.

Durante o caminho até o Theatro Municipal do Rio de Janeiro, onde aconteceu a cerimônia do último adeus a Preta, Francisco passou por um local de homenagem à mãe feito pela Prefeitura na Avenida Presidente Antônio Carlos, no Centro.

O órgão público instalou a placa 'Circuito de Blocos de Rua Preta Gil', marcando o trajeto oficial dos megablocos de Carnaval do estado; confira detalhes!

Leia também: Amigas que estiveram com Preta Gil durante tratamento se despedem da cantora