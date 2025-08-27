Filho de Michael Jackson, Prince Jackson anuncia que está noivo

Prince Jackson abre álbum de fotos com sua noiva, Molly, para anunciar a nova fase no relacionamento deles: ‘8 anos se passaram’
Filho do cantor Michael Jackson (1958-2009), o jovem Prince Jackson vai se casar! Nesta semana, ele anunciou que ficou noivo de Molly, que é sua namorada há 8 anos.
O rapaz de 28 anos compartilhou fotos do casal apaixonado e falou sobre o relacionamento deles. “8 anos se passaram. Molly e eu passamos muito tempo juntos e criamos memórias incríveis. Viajamos o mundo, nos formamos e crescemos muito juntos. Estou animado para este próximo capítulo em nossas vidas, enquanto continuamos a crescer e a criar memórias. Amo você”, disse ele na legenda.
Inclusive, ele embalou o momento com a música I Just Can’t Stop Loving You, que é do seu pai.
Vale lembrar que Michael Jackson teve três filhos: Prince Jackson, Paris Jackson e Bigi Jackson.
Ver essa foto no Instagram
Os três filhos do cantor Michael Jackson fizeram uma rara aparição juntos em um evento. Discretos ao longo da vida, Prince, de 27 anos, Paris, de 25 anos, e Bigi, de 22 anos, marcaram presença no tapete vermelho do espetáculo MJ: The Musical, que está em cartaz em um teatro de Londres, Inglaterra.
Eles atraíram os olhares no evento. Prince surgiu estiloso com um terno preto clássico e deu um toque de estilo com a camisa em tom de vinho. Por sua vez, Bigi apostou no tradicional preto e branco. Enquanto isso, Paris apareceu com um vestido longo com saia plissada e decote estiloso.
Vale lembrar que o pai deles faleceu em 25 de junho de 2009, aos 50 anos de idade.
1. Data e Local do Falecimento
2. Causa da Morte
3. Últimos Momentos
5. Repercussão Mundial
Leia também: 15 anos sem Michael Jackson: Como estão os filhos do cantor hoje?
|Bruce Willis vive em casa separada da família devido a diagnóstico de demência
|Médica alerta para doença de José Loreto: 'Sintomas aparecem de forma súbita e intensa'
|Vale Tudo: Saiba como Afonso descobre que será pai
|Um novo romance? Diego Hypolito fala sobre rumores com Gil do Vigor
|Médico alerta para complicações na doença de Reynaldo Gianecchini: 'Sobrecarga'
|Chef do Pesadelo na Cozinha e do MasterChef morre aos 37 anos
|Apresentadora da Globo fala sobre diagnóstico que a levou à UTI: 'Quase morri'
|Quase um mês após o acidente, MC Livinho faz atualização de estado de saúde
|Carlos Lombardi completa 67 anos; autor teve projeto recusado pela TV Globo
|Apartamento de Chitãozinho: Sofisticação chama a atenção no local