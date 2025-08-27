Filho de Michael Jackson, Prince Jackson anuncia que está noivo

Prince Jackson abre álbum de fotos com sua noiva, Molly, para anunciar a nova fase no relacionamento deles: ‘8 anos se passaram’

Filho do cantor Michael Jackson (1958-2009), o jovem Prince Jackson vai se casar! Nesta semana, ele anunciou que ficou noivo de Molly, que é sua namorada há 8 anos.

O rapaz de 28 anos compartilhou fotos do casal apaixonado e falou sobre o relacionamento deles. “8 anos se passaram. Molly e eu passamos muito tempo juntos e criamos memórias incríveis. Viajamos o mundo, nos formamos e crescemos muito juntos. Estou animado para este próximo capítulo em nossas vidas, enquanto continuamos a crescer e a criar memórias. Amo você”, disse ele na legenda.

Inclusive, ele embalou o momento com a música I Just Can’t Stop Loving You, que é do seu pai.

Vale lembrar que Michael Jackson teve três filhos: Prince Jackson, Paris Jackson e Bigi Jackson.

Os 3 filhos de Michael Jackson

Os três filhos do cantor Michael Jackson fizeram uma rara aparição juntos em um evento. Discretos ao longo da vida, Prince, de 27 anos, Paris, de 25 anos, e Bigi, de 22 anos, marcaram presença no tapete vermelho do espetáculo MJ: The Musical, que está em cartaz em um teatro de Londres, Inglaterra.

Eles atraíram os olhares no evento. Prince surgiu estiloso com um terno preto clássico e deu um toque de estilo com a camisa em tom de vinho. Por sua vez, Bigi apostou no tradicional preto e branco. Enquanto isso, Paris apareceu com um vestido longo com saia plissada e decote estiloso.

Vale lembrar que o pai deles faleceu em 25 de junho de 2009, aos 50 anos de idade.

A Morte de Michael Jackson: Todos os Detalhes sobre a Perda do Rei do Pop

1. Data e Local do Falecimento

Data: 25 de junho de 2009

Idade: 50 anos

Local: Residência em Holmby Hills, Los Angeles, Califórnia

Hora do falecimento: 14h26 (horário local)

Hospital: Ronald Reagan UCLA Medical Center

2. Causa da Morte

Principal causa: Intoxicação aguda por propofol

Contribuintes: Uso de benzodiazepínicos como lorazepam e midazolam

Classificação: Homicídio acidental

Médico responsável: Dr. Conrad Murray, condenado por homicídio culposo em 2011. A sentença foi de 4 anos de prisão; cumpriu 2 anos e 11 meses antes de ser libertado por bom comportamento.

3. Últimos Momentos

Preparação para turnê: Ensaios para a série de shows "This Is It"

Comportamento: Relatos indicam que Jackson estava ansioso e apresentava sinais de estresse

Administração de medicamentos: Murray administrou sedativos e, posteriormente, propofol para induzir o sono

Descoberta do falecimento: Jackson foi encontrado sem respirar; tentativas de reanimação foram realizadas sem sucesso

5. Repercussão Mundial

Reação pública: Luto global, com homenagens de fãs e artistas

Audiência do memorial: Serviço transmitido ao vivo atraiu milhões de telespectadores

Legado: Venda recorde de álbuns e lançamentos póstumos

