  2. Filho de Michael Jackson, Prince Jackson anuncia que está noivo
Música / Noivado

Filho de Michael Jackson, Prince Jackson anuncia que está noivo

Prince Jackson abre álbum de fotos com sua noiva, Molly, para anunciar a nova fase no relacionamento deles: ‘8 anos se passaram’

por Priscilla Comoti
Publicado em 27/08/2025, às 10h35

Prince Jackson e Molly
Prince Jackson e Molly - Foto: Reprodução / Instagram

Filho do cantor Michael Jackson (1958-2009), o jovem Prince Jackson vai se casar! Nesta semana, ele anunciou que ficou noivo de Molly, que é sua namorada há 8 anos.

O rapaz de 28 anos compartilhou fotos do casal apaixonado e falou sobre o relacionamento deles. “8 anos se passaram. Molly e eu passamos muito tempo juntos e criamos memórias incríveis. Viajamos o mundo, nos formamos e crescemos muito juntos. Estou animado para este próximo capítulo em nossas vidas, enquanto continuamos a crescer e a criar memórias. Amo você”, disse ele na legenda.

Inclusive, ele embalou o momento com a música I Just Can’t Stop Loving You, que é do seu pai.

Vale lembrar que Michael Jackson teve três filhos: Prince Jackson, Paris Jackson e Bigi Jackson.

Os 3 filhos de Michael Jackson

Os três filhos do cantor Michael Jackson fizeram uma rara aparição juntos em um evento. Discretos ao longo da vida, Prince, de 27 anos, Paris, de 25 anos, e Bigi, de 22 anos, marcaram presença no tapete vermelho do espetáculo MJ: The Musical, que está em cartaz em um teatro de Londres, Inglaterra.

Eles atraíram os olhares no evento. Prince surgiu estiloso com um terno preto clássico e deu um toque de estilo com a camisa em tom de vinho. Por sua vez, Bigi apostou no tradicional preto e branco. Enquanto isso, Paris apareceu com um vestido longo com saia plissada e decote estiloso.

Vale lembrar que o pai deles faleceu em 25 de junho de 2009, aos 50 anos de idade.

Filhos do cantor Michael Jackson aparecem juntos em evento - Foto: Getty Images
Filhos do cantor Michael Jackson aparecem juntos em evento - Foto: Getty Images

A Morte de Michael Jackson: Todos os Detalhes sobre a Perda do Rei do Pop

1. Data e Local do Falecimento

  • Data: 25 de junho de 2009
  • Idade: 50 anos
  • Local: Residência em Holmby Hills, Los Angeles, Califórnia
  • Hora do falecimento: 14h26 (horário local)
  • Hospital: Ronald Reagan UCLA Medical Center

2. Causa da Morte

  • Principal causa: Intoxicação aguda por propofol
  • Contribuintes: Uso de benzodiazepínicos como lorazepam e midazolam
  • Classificação: Homicídio acidental
  • Médico responsável: Dr. Conrad Murray, condenado por homicídio culposo em 2011. A sentença foi de 4 anos de prisão; cumpriu 2 anos e 11 meses antes de ser libertado por bom comportamento. 

3. Últimos Momentos

  • Preparação para turnê: Ensaios para a série de shows "This Is It"
  • Comportamento: Relatos indicam que Jackson estava ansioso e apresentava sinais de estresse
  • Administração de medicamentos: Murray administrou sedativos e, posteriormente, propofol para induzir o sono
  • Descoberta do falecimento: Jackson foi encontrado sem respirar; tentativas de reanimação foram realizadas sem sucesso

5. Repercussão Mundial

  • Reação pública: Luto global, com homenagens de fãs e artistas
  • Audiência do memorial: Serviço transmitido ao vivo atraiu milhões de telespectadores
  • Legado: Venda recorde de álbuns e lançamentos póstumos

Leia também: 15 anos sem Michael Jackson: Como estão os filhos do cantor hoje?

Priscilla Comoti é editora de conteúdo do site CARAS. Ela é formada em jornalismo e em audiovisual, já passou pelos sites Contigo!, Minha Novela, TiTiTi, Mais Novela e Portal Márcia Piovesan. Escreve sobre celebridades, notícias sobre a família real britânica, TV, reality show e novelas.

Prince Jacksonfilho de michael jackson

