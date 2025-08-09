Filho de Arlindo Cruz se emociona ao falar sobre o pai: 'Não está mais sofrendo'

Filho de Arlindo Cruz, Arlindinho contou que, apesar da tristeza, sente alívio em saber que o pai finalmente descansou; cantor faleceu aos 66 anos

O cantor Arlindinho, filho de Arlindo Cruz (1958-2025), abriu o coração ao falar sobre a morte do pai. O sambista, que estava internado em um hospital no Rio de Janeiro há alguns meses, faleceu aos 66 anos na sexta-feira, 8, em decorrência de uma falência múltipla dos órgãos.

Em entrevista ao 'G1', Arlindinho declarou que, apesar da tristeza pela partida do pai, se sente aliviado por saber que o patriarca finalmente descansou. O artista ainda mencionou a piora no quadro de saúde que Arlindo Cruz apresentou nos últimos meses.

"Achava que ia ser mais fácil porque ele vinha mal, teve uma piora nos últimos meses. Analisando o quadro ali eu sabia que o melhor era ele ir para outro plano, descansar esse corpo. Ainda assim ele sentia muito em ficar vivo, muito forte, lutou lutou lutou... Meu pai até na hora de partir foi um ensinamento, de sempre lutar", declarou ele.

"Meu pai foi um grande homem, um pai maravilhoso. Um cara que sempre me apoiou em todos os momentos, cuidou de todo mundo. Ele precisava descansar. Nesses últimos 8 anos e meio, acho que o único dia de alívio que eu estou tendo é esse, agora. Apesar de triste, aliviado. Porque sei que agora ele não está mais sofrendo", completou Arlindinho, bastante emocionado.

Familiares, amigos e fãs de Arlindo se reuniram neste sábado, 9, na quadra da escola de samba Império Serrano, em Madureira, para dar o último adeus ao grande mestre do samba. O sepultamento acontece na manhã de domingo, 10, no Cemitério Jardim da Saudade.

Neto de Arlindo Cruz presta homenagem emocionante

Neto de Arlindo Cruz (1958-2025), o pequeno Antônio emocionou o público ao prestar uma homenagem ao avô. O menino, de apenas 6 anos de idade, é filho de Ayeska com o cantor Arlindinho, herdeiro do artista.

No registro, o pequeno aparece segurando um banjo, instrumento usado por Arlindo Cruz em rodas de samba. Ao falar sobre a partida do avô, Antônio destacou que o artista 'virou uma estrelinha' e ainda deixou um recado especial aos fãs do sambista; confira mais detalhes!

