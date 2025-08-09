CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Música
  2. Filho de Arlindo Cruz se emociona ao falar sobre o pai: 'Não está mais sofrendo'
Música / Luto

Filho de Arlindo Cruz se emociona ao falar sobre o pai: 'Não está mais sofrendo'

Filho de Arlindo Cruz, Arlindinho contou que, apesar da tristeza, sente alívio em saber que o pai finalmente descansou; cantor faleceu aos 66 anos

por Rafaela Oliveira
[email protected]

Publicado em 09/08/2025, às 19h04

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Arlindinho e Arlindo Cruz
Arlindinho e Arlindo Cruz - Foto: Reprodução / Instagram

O cantor Arlindinho, filho de Arlindo Cruz (1958-2025), abriu o coração ao falar sobre a morte do pai. O sambista, que estava internado em um hospital no Rio de Janeiro há alguns meses, faleceu aos 66 anos na sexta-feira, 8, em decorrência de uma falência múltipla dos órgãos.

Em entrevista ao 'G1', Arlindinho declarou que, apesar da tristeza pela partida do pai, se sente aliviado por saber que o patriarca finalmente descansou. O artista ainda mencionou a piora no quadro de saúde que Arlindo Cruz apresentou nos últimos meses.

"Achava que ia ser mais fácil porque ele vinha mal, teve uma piora nos últimos meses. Analisando o quadro ali eu sabia que o melhor era ele ir para outro plano, descansar esse corpo. Ainda assim ele sentia muito em ficar vivo, muito forte, lutou lutou lutou... Meu pai até na hora de partir foi um ensinamento, de sempre lutar", declarou ele.

"Meu pai foi um grande homem, um pai maravilhoso. Um cara que sempre me apoiou em todos os momentos, cuidou de todo mundo. Ele precisava descansar. Nesses últimos 8 anos e meio, acho que o único dia de alívio que eu estou tendo é esse, agora. Apesar de triste, aliviado. Porque sei que agora ele não está mais sofrendo", completou Arlindinho, bastante emocionado.

Familiares, amigos e fãs de Arlindo se reuniram neste sábado, 9, na quadra da escola de samba Império Serrano, em Madureira, para dar o último adeus ao grande mestre do samba. O sepultamento acontece na manhã de domingo, 10, no Cemitério Jardim da Saudade.

Neto de Arlindo Cruz presta homenagem emocionante

Neto de Arlindo Cruz (1958-2025), o pequeno Antônio emocionou o público ao prestar uma homenagem ao avô. O menino, de apenas 6 anos de idade, é filho de Ayeska com o cantor Arlindinho, herdeiro do artista.

No registro, o pequeno aparece segurando um banjo, instrumento usado por Arlindo Cruz em rodas de samba. Ao falar sobre a partida do avô, Antônio destacou que o artista 'virou uma estrelinha' e ainda deixou um recado especial aos fãs do sambista; confira mais detalhes!

Leia também: Arlindo Cruz: Saiba o que é o gurufim, formato escolhido para o velório do cantor

Rafaela Oliveira é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo, já passou por sites como MaisNovela, Portal Márcia Piovesan, Purepeople Brasil e Jornal O Dia. Escreve sobre celebridades, TV e reality show. (email: [email protected])

Arlindo CruzArlindinho
Arlindo Cruz Arlindo Cruz   

Leia também

Despedida

Arlindo Cruz - Foto: TV Globo / Alex Carvalho

Arlindo Cruz: Saiba o que é o gurufim, formato escolhido para o velório do cantor

Família

Francisco Gil com a filha, Sol de Maria - Foto: Reprodução / Instagram

Francisco Gil divide fotos raras de momento com a filha, Sol de Maria

Luto

Arlindo Cruz é avô de Antônio - Foto: Reprodução / Instagram

Neto de Arlindo Cruz emociona com homenagem de despedida: 'Estrelinha'

Homenagens

Mumuzinho e Arlindo Cruz - Foto: Reprodução/Instagram

Mumuzinho chora em gravação de homenagem a Arlindo Cruz

Luto

Arlindo Cruz e Regina Casé - Foto: TV Globo / Fabrício Mota

Regina Casé lamenta a morte de Arlindo Cruz e relembra o trabalho juntos no ‘Esquenta'

Família

Arlindinho Cruz - Foto: Reprodução / Instagram

Um dia antes da morte do pai, Arlindinho revelou ensinamento que recebeu de Arlindo Cruz

Últimas notícias

Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso renovaram os votosFilha leva Bruno Gagliasso ao altar em renovação de votos com Giovanna Ewbank
A apresentadora Luciana GimenezMédica alerta riscos de tratamento feito por Luciana Gimenez: 'Importante falar sobre'
Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso com os filhosGiovanna Ewbank e Bruno Gagliasso renovam os votos de casamento no Rio
Arthur Aguiar é pai de Sophia CardiArthur Aguiar revela pedido da filha antes de cirurgia: 'Tão bonitinha'
A cantora Ivete SangaloMédica aponta desafios de doença autoimune de Ivete Sangalo: 'Investigar de forma criteriosa'
Tom Cavalcante é pai de Maria CavalcanteTom Cavalcante celebra o nascimento da neta: 'Linda história que começa'
Arlindo CruzArlindo Cruz: Saiba o que é o gurufim, formato escolhido para o velório do cantor
Francisco Gil com a filha, Sol de MariaFrancisco Gil divide fotos raras de momento com a filha, Sol de Maria
Arlindo Cruz é avô de AntônioNeto de Arlindo Cruz emociona com homenagem de despedida: 'Estrelinha'
Duda Santos, participante do quadro Dança dos Famosos 2025Futuro de Duda Santos no Dança dos Famosos vem à tona: 'Grande traição'
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade