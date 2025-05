Filhas de Marrone fazem rara aparição na TV. Veja o quanto elas cresceram

Quem são as filhas do cantor sertanejo Marrone? Artista recebe homenagem das filhas em programa de TV. Veja como elas estão

O cantor sertanejo Marrone, da dupla com Bruno, é um paizão! Ele é pai de duas meninas: Mayara, de 21 anos, e Mell, de 14 anos. As duas apareceram na TV neste sábado, 31, para homenagearem o pai no programa Caldeirão com Mion, da Globo.

Durante a atração, Marrone ouviu um lindo depoimento das herdeiras. Mell disse: "Pai, passou um susto grande na gente, hein”. E Mayara completou: "É um alívio saber que o senhor está se recuperando e já já volta para os palcos encantando o Brasil inteiro”.

"Estamos passando aqui para te lembrar o quanto o senhor é importante nas nossas vidas”, declarou Mell, sendo completada pela irmã: "E que somos eternamente gratas por sermos filhas de uma pessoa tão incrível, humilde, forte, que nem o senhor é. Nós e o Brasil inteiro te amamos muito”.

Em resposta, o cantor agradeceu: "As minhas filhas são meu porto seguro”.

Filhas de Marrone: Mell, de 14 anos, e Mayara, de 21 anos - Foto: Reprodução / Globo

Mayara é fruto do antigo relacionamento de Marrone com a médica Sinara de Castro. Enquanto isso, Mell nasceu do relacionamento dele com a modelo Natália Portes. Atualmente, o artista está solteiro.

Em 2015, o cantor Marrone foi entrevistado pela revista Contigo! E falou sobre a paternidade. "Admiro muito a educação que elas recebem das mães. Eu também procuro dar tudo para minhas filhas – e não só dinheiro ou coisas materiais. Acho que o mais importante é o meu amor de pai, que vão levar para a vida toda", disse ele, e completou: "Elas são tudo para mim".

O nome verdadeiro de Marrone

Marrone é o nome artístico do cantor sertanejo. Porém, ele foi batizado em seu nascimento como José Roberto, que é o seu nome verdadeiro. "Amo o que faço. Mas aprendi a separar o Marrone do José Roberto. Procuro manter minhas origens e minha simplicidade. Sou uma pessoa realizada. A gente precisa aprender a ter equilíbrio para não deixar a fama subir à cabeça", disse ele em 2015.

O acidente de Marrone

O cantor Marrone, da dupla sertaneja Bruno & Marrone, falou pela primeira vez em rede nacional sobre a queda de três metros que sofreu de um palco, durante um show em Goiânia, Goiás, no último dia 10. Em entrevista ao Fantástico, ele deu detalhes do acidente que resultou em 15 pontos na testa, cinco costelas trincadas e um machucado na mão.

O artista relatou que a queda aconteceu no fim do show, enquanto distribuía rosas para o público, como faz tradicionalmente. "Naquele momento, eu não vi mais nada. Acho que eu pisei falso, eu caí foi reto. Foi um minuto, mais ou menos, de apagão", detalhou. O cantor chegou a perder a consciência e precisou ser socorrido por médicos. Bruno, parceiro de dupla, suspeita que uma luz do palco possa ter atrapalhado Marrone antes da queda. Em 2024, o cantor passou por uma cirurgia de glaucoma — doença que pode comprometer a visão.

Por causa da queda, Marrone sofreu ferimentos na mão e na testa, além de ter trincado cinco costelas. Ele segue em casa, em repouso, ainda com curativos. "Minha mão hoje está doendo, ainda dói. Quem me inspirou foi a sanfona, desde que comecei minha carreira. Agora não dá pra tocar, não", contou.

