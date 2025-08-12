Filhas de Ivete Sangalo, as gêmeas Marina e Helena são fotografadas durante dança divertida nos bastidores da gravação do audiovisual da mãe no Rio de Janeiro

A cantora Ivete Sangalo reuniu sua família, amigos e fãs para a gravação do seu projeto audiovisual, chamado Ivete Clareou, na tarde desta terça-feira, 12. Durante o evento, as filhas gêmeas dela, Helena e Marina, de 7 anos, foram fotografadas pelos paparazzi.

As meninas foram vistas com looks confortáveis, formados por calça, camiseta e jaqueta. As duas surgiram dançando e se divertindo enquanto ouviam as músicas da mãe durante a gravação do projeto.

Inclusive, as meninas mostraram o quanto já cresceram e estão cada dia mais fofas e cheias de personalidade. Além das gêmeas, o filho mais velho de Ivete, Marcelo Sangalo, também estava no local para prestigiar a mãe coruja.

Vale lembrar que o projeto Ivete Clareou é uma celebração da cantora ao samba, que é um ritmo que ela admira.

Filhas de Ivete Sangalo roubam a cena na gravação do audiovisual da mãe - Foto: Webert Belicio / AgNews

Filhas de Ivete Sangalo roubam a cena na gravação do audiovisual da mãe - Foto: Webert Belicio / AgNews

Filhas de Ivete Sangalo roubam a cena na gravação do audiovisual da mãe - Foto: Webert Belicio / AgNews

Filhas de Ivete Sangalo roubam a cena na gravação do audiovisual da mãe - Foto: Webert Belicio / AgNews

Marcelo Sangalo - Foto: Daniel Pinheiro/BrazilNews

Nova turnê de Ivete Sangalo

A nova turnê de Ivete Sangalo recebeu o nome de ‘Ivete Clareou’ e celebra a conexão dela com o samba. Inclusive, a primeira música que ela aprendeu a cantar inteira foi Conto de Areia, de Clara Nunes, que é a homenageada no nome da turnê.

Tanto que o novo projeto destaca a versatilidade da cantora e sua trajetória de sucesso. Ela quer usar os shows para homenagear o samba. “O samba precisa ser sentido e é isso que vamos viver juntos, ao mesmo tempo, nessa turnê. Sentiremos o samba”, disse ela.

A turnê já tem 5 datas confirmadas: 25 de outubro em São Paulo, 01 de novembro em Belo Horizonte, 22 de novembro no Rio de Janeiro, 30 de novembro em Salvador e 13 de dezembro em Porto Alegre.

O aniversário de 53 anos de Ivete

A cantora Ivete Sangalo comemorou o seu aniversário de 53 anos de vida em grande estilo. Em maio de 2025, ela reuniu seus amigos e familiares em uma festa no Rio Vermelho, em Salvador.

De acordo com o site Alô Alô Bahia, o evento teve shows de Durval Lelis e Alexandre Peixe, além de participação especial de Daniela Mercury. A lista de convidados ainda contou com Rita Batista, Carla Perez, Dito Espinheira, Paula Mott, Léo Goes e Léo Sampaio.

O marido da artista, Daniel Cady, ficou o tempo todo ao lado da amada no evento. Antes disso, ele a homenageou com uma declaração nas redes sociais. "Meu amor, minha vida… Hoje é o seu dia, mas quem celebra sou eu, por ter o privilégio de caminhar ao seu lado há mais de 16 anos. O tempo passa, mas o meu amor por você só se fortalece, se aprofunda e se renova a cada dia. Você é minha inspiração, minha parceira, minha alegria… é quem me ensina, com sua força, sua generosidade e esse coração gigante, a ser uma pessoa melhor. Construímos juntos uma linda história, cheia de cumplicidade, de sonhos realizados e de muito amor. Te amo mais do que as palavras podem expressar. Que a vida continue te abençoando com saúde, luz e felicidade. Estarei sempre aqui, ao seu lado, torcendo, cuidando e te amando, hoje e sempre", disse ele.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Veveta (@ivetesangalo)

O relacionamento de Ivete Sangalo e Daniel Cady

Juntos desde 2008, Ivete Sangalo e Daniel Cady oficializaram a união em 2011, em uma cerimônia intimista para amigos e familiares. Os dois são pais de Marcelo, de 13 anos, e das gêmeas, Marina e Helena, de 5. Recentemente, eles comemoraram 16 anos anos de união.

Em seu Instagram oficial, Ivete publicou um vídeo romântico onde aparece aos beijos com o companheiro. Dançando agarradinhos, o casal ainda curtiu uma noite de muito forró. "Foi numa noite de São João que tudo começou. Nada mais especial e significativo que essa data pra gente vibrar os nossos 16 anos juntos", escreveu ela na legenda. "16 anos juntos e 3 filhos maravilhosos", completou.

Leia também: Ivete Sangalo comenta diferença de idade com o marido: 'A gente se questionava'