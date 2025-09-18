Filha de Simone Mendes esbanja fofura ao acompanhar a mãe em noite de trabalho

Filha de Simone Mendes, Zaya surge fofíssima com look todo branco e encantador nos bastidores de trabalho na mãe em São Paulo

A cantora Simone Mendes contou com a companhia especial da filha caçula, Zaya, nos bastidores de sua noite de trabalho na última quarta-feira, 17. A artista fez uma participação especial na gravação do novo DVD do cantor Felipe Araújo em um show em São Paulo e levou sua filha para acompanhá-la.

A menina foi fotografada ao lado da mãe nos bastidores do evento. Zaya usava um look todo branco, composto por vestido, casaco, meia-calça, sapatos e até laço no cabelo. A garotinha esbanjou fofura ao ser vista caminhando ao lado da mãe coruja.

Vale lembrar que Zaya está com 4 anos de idade e é fruto do casamento da estrela com o empresário Kaká Diniz, com quem ela também teve Henry.

Felipe Araújo deu presente inusitado para Simone Mendes

O cantor Felipe Araújo deu um presente inusitado para a cantora Simone Mendes no palco do seu DVD. Ele sabe que a amiga sempre ganha presentes diferentes dos fãs e resolveu mimá-la com panos de prato estampados com desenhos dos dois juntos.

A noite de Simone ainda teve outra gravação

Logo depois de gravar o DVD de Felipe Araújo, a cantora Simone Mendes foi para outra gravação de audiovisual. Desta vez, ela surgiu no palco ao lado do cantor Zezo em São Paulo. Para a ocasião, ela usou um look vermelho com direito a meia-calça combinando.

