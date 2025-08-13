Filha de Rogério Flausino completa 18 anos. Veja como ela está

Ela cresceu! Filha de Rogério Flausino completa 18 anos de vida e o pai faz homenagem carinhosa com fotos recentes da herdeira
O cantor Rogério Flausino, que é o vocalista da banda Jota Quest, mostrou o seu lado de pai coruja ao celebrar o aniversário da filha, Nina, que acabou de completar 18 anos de vida. Para marcar a data especial nesta quarta-feira, 13, o pai coruja abriu um álbum de fotos com a herdeira nas redes sociais e falou sobre a alegria de vê-la crescendo.
"“…Amor da minha vida / daqui até a eternidade / Nossos destinos foram traçados na maternidade…” E hoje ELA faz 18 anos, o meu eterno ‘Amor Maior’, a paixão da minha vida, o ponto de virada da minha caminhada, que me fez olhar pro mundo com mais responsa e esperança. Nuuuu… Quanta emoção e gratidão, a ela, a Deus e a vida", disse ele.
E completou: "FELIZ NIVER Ninoca @ninaflausinoo, é muito lindo e louco constatar que a nossa me-nina cresceu e floresceu, e se tornou alguém tão bacana e especial… Que orgulho de você!! Te desejo tudo de melhor desse universo, muita saude, alegria e sucesso… E conte sempre com a gente pro que der e vier… Estaremos sempre juntos!! TE AMO EXAGERADO!!".
Nina é fruto do casamento de Flausino com Ludmila Carvalho. Os dois estão juntos cerca de 20 anos e também são pais de um menino, Miguel. Eles começaram a namorar em 2005 após se conhecerem no carnaval. “Encontrei a Lud, que eu não via há muito tempo, e falei: ‘Essa menina é aquela menina’. No sábado de Carnaval, nós subimos no trio da Ivete e começamos a namorar”, disse ele ao site Gshow.
A apresentadora Fernanda Paes Leme teve uma ficada revelada por Angélica em seu podcast com Giovanna Ewbank. Ao comentar que pegou o buque do casamento da loira com Luciano Huck e que só vai casar 18 anos depois do episódio, a atriz acabou tendo um affair relembrado pela convidada.
Durante o bate-papo, Angélica comentou que no grande dia Fernanda Paes Leme ficou com o cantor Rogério Flausino no camarim do evento. "Eu achei que não podia falar! O Rogério Flausino estava cantando no casamento e tinha um camarim aí chegaram e falaram: ‘você não vai acreditar, a Fepa [Fernanda Paes Leme], está pegando o Rogério Flausino no meio do camarim’, eu falei jura?! No meio do casamento eu já sabia de tudo", disse a apresentadora o que aconteceu no momento.
Agora noiva, Fernanda Paes Leme brincou sobre o caso: "Eu dei esse furo para o meu videocast. Eu namorava hem?! Na época do seu casamento! Acho que estava quase acabando, mas é isso, todo mundo aqui já deve ter sido corna, e todo mundo já botou um chifre gente!".
Em 2024, o cantor Rogério Flausino foi fotografado ao se refrescar na praia do Leblon, no Rio de Janeiro. Ele foi flagrado pelos paparazzi durante a tarde enquanto dava o mergulho no mar.
Inclusive, o artista foi fotografado só de sunga e mostrou o seu físico em uma rara aparição com roupa de banho em público.
Fotos: Dan Delmiro / AgNews
