Ludmilla exibe foto encantadora com a filha nos bastidores de show

Zuri, filha de Ludmilla e Brunna Gonçalves, apareceu durante os bastidores da Numanice Tour no Rio de Janeiro

Filha da cantora Ludmilla com a dançarina Brunna Gonçalves, a pequena Zuri roubou a cena em uma foto com uma das mães. Nas redes sociais, Ludmilla abriu um álbum de fotos dos bastiores da turnê de despedida do Numanice no Rio de Janeiro e revelou um momento fofíssimo com a filha.

Na imagem, a cantora estava com Zuri no colo enquanto se preparava para o show de encerramento da turnê, sendo maquiada e arrumando seus cabelos. Mesmo que Zuri já tenha aparecido algumas vezes nas redes do casal, a publicação gerou grande repercussão e comentários carinhosos dos fãs: “incrível a conexão delas duas, todas as fotos que posta ela tá sempre vidrada na Lud".

No mesmo dia após o show, a cantora respondeu como tem sido a convivência e a educação da pequena, em entrevista ao Portal Leo Dias: “A minha filha, cada dia que passa, tá mais esperta, atenta e mais gostosinha, reconhecendo a gente. Ela ama quando eu canto pra ela dormir e eu fico muito feliz porque esse é o jeito dela expressar que ela conhece e sabe quem é que tá cantando pra ela. Eu amo cantar pra minha bebê”.

Mesmo que o casal resida no Rio de Janeiro, Brunna Gonçalves deu à luz a Zuri em 14 maio deste ano em Miami, Flórida. A dançarina utilizou o método RODA (Recepção de Óvulos da Parceira) para engravidar, um tipo de fertilização in vitro.

A turnê de seu último álbum, Numanice #3, foi marcada por shows lotados com muito pagode e animação do público. Apesar de seus shows terem chegado ao fim, a cantora declara: “Não é o fim, só uma pausa, porque a gente precisa dar atenção para outros projetos. O Numanice também precisa descansar e ajustar algumas coisas para voltar ainda mais forte. Então a gente dá uma pausa silenciosa, sem saber quando volta, mas volta”.

