  2. Filha de Faustão, Lara faz show apenas um dia após alta hospitalar do pai
Música / Show

Filha de Faustão, Lara faz show apenas um dia após alta hospitalar do pai

Filha de Faustão, a cantora Lara recebe o carinho da mãe e do noivo em noite de show na cidade de São Paulo

por Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 30/08/2025, às 08h34

Lara
Lara - Foto: Lucas Ramos / Brazil News

A cantora Lara, que é filha de Faustão, fez um show inesquecível na noite de sexta-feira, 29, na cidade de São Paulo. Ela se apresentou no Blue Note com o seu show do álbum ‘No Mundo da Lua’.

No evento, a jovem contou com a presença da mãe, a artista plástica Magda Colares, e do marido, Julinho Casares. Além disso, ela teve as presenças da cantora Simone, do sogro, Julio Casares, e da atriz Mara Carvalho na plateia.

Vale lembrar que o show de Lara aconteceu apenas um dia após o pai dela, Faustão, receber alta hospitalar. O apresentador ficou internado por cerca de 3 meses e passou por dois transplantes em agosto. Agora, ele segue com o tratamento em casa.

Convidados no show da cantora Lara - Foto: Lucas Ramos / Brazil News
Show da cantora Lara - Foto: Lucas Ramos / Brazil News
Relembre o relacionamento de Lara Silva e Julinho Casares

Lara e Julinho estão juntos desde 2020 e, em junho de 2024, oficializaram o noivado durante uma viagem a Londres, na Inglaterra.

Para o pedido de casamento, Julinho consultou os pais de Lara, Faustão e Magda Colares, além de João Silva. Após todos aprovarem a união, o pedido se manteve em sigilo até o dia da data especial. 

Vale lembrar que o local do pedido faz referência à moradia da jovem, que viveu na cidade durante cinco anos. O casamento deve acontecer ainda em 2025. "Esse ano sai", confirmou Lara. Quanto aos preparativos, os dois adiantaram que planejam uma cerimônia "intimista". "A gente está organizando, vendo os detalhes. É trabalhoso, mas é gostoso esse período", detalhou Julinho.

Priscilla Comoti é editora de conteúdo do site CARAS. Ela é formada em jornalismo e em audiovisual, já passou pelos sites Contigo!, Minha Novela, TiTiTi, Mais Novela e Portal Márcia Piovesan. Escreve sobre celebridades, notícias sobre a família real britânica, TV, reality show e novelas.

faustãolaraLara Silva

