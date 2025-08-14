CARAS Brasil
  2. Filha de Arlindo Cruz faz tatuagem em homenagem ao cantor; veja a foto
Música / Homenagem

Filha de Arlindo Cruz faz tatuagem em homenagem ao cantor; veja a foto

A influenciadora Flora Cruz, filha caçula de Arlindo Cruz, mostrou detalhes da tatuagem feita em homenagem ao sambista: 'Eternizei'

por Rafaela Oliveira
[email protected]

Publicado em 14/08/2025, às 14h17

Arlindo Cruz e Flora Cruz
Arlindo Cruz e Flora Cruz - Foto: Reprodução / Instagram

A influenciadora digital Flora Cruz, filha de Arlindo Cruz (1958-2025), decidiu eternizar o amor pelo pai em sua pele. Nesta quinta-feira, 14, a ex-participante de 'A Fazenda 16', da Record TV, revelou que fez uma tatuagem em homenagem ao sambista.

Em suas redes sociais, Flora mostrou detalhes do desenho feito em uma parte de seu braço. A tatuagem escolhida pela jovem trata-se de uma fotografia antiga, onde ela aparece ainda bem pequena ao lado de Arlindo.

"Do meu coração você nunca vai sair, agora na pele, pra que ninguém esqueça e sempre que olharem pra mim, lembrarem de você. Te eternizei no meu braço assim como você estará sempre na minha vida. Te amo!", declarou a influenciadora na legenda da publicação.

Arlindo Cruz faleceu aos 66 anos, no dia 8 de agosto, em decorrência de uma falência múltipla dos órgãos. O sambista, que estava internado em um hospital no Rio de Janeiro há alguns meses, vivia com sequelas de um AVC (Acidente Vascular Cerebral) sofrido em 2017.

Marcado por muita emoção, o velório do grande mestre do samba ocorreu no sábado, 9, dia seguinte à sua partida, na quadra da escola de samba Império Serrano, em Madureira, no Rio. O sepultamento de Arlindo Cruz foi realizado na manhã de domingo, 10, no Cemitério Jardim da Saudade.

Confira a tatuagem de Flora Cruz em homenagem a Arlindo Cruz:

Filha desabafa sobre sepultamento de Arlindo Cruz no Dia dos Pais

No início desta semana, Flora Cruz publicou uma homenagem emocionante ao sambista. Em sua declaração, a herdeira de Arlindo Cruz falou sobre o sepultamento ter ocorrido no domingo, 10, Dia dos Pais, e mencionou a dor em se despedir do patriarca da família.

"Eu perdi o meu amor. A melhor parte de mim, a razão maior de tudo que eu sou hoje. Hoje, dia dos pais, foi o dia que escolhi te enterrar, para que esse fosse o nosso último dia dos pais juntos, de corpo presente, e é tão difícil, pai. Não cai a ficha, por mais ‘natural’ que pareça", iniciou ela.

"Eu fiz tudo que pude, o que não pude, lutei contra minhas próprias possibilidades. Mas eu cumpri minha missão aqui nessa vida. Espero te encontrar na eternidade, nos meus sonhos, no Orun. Quero ser tua filha em todas as outras vidas que a gente tiver. Feliz dia dos pais, vou pra ser sempre ser tua filha. Não vai ter um dia que eu não vou honrar teu nome. Para sempre, meu grande amor", completou Flora Cruz.

Vale lembrar que além de Flora, Arlindo Cruz também é pai de Arlindinho, seu primeiro filho com Babi Cruz, com quem foi casado por mais de 35 anos. O cantor também deixa Kauan Felipe, fruto de um relacionamento do cantor com outra mulher.

Rafaela Oliveira é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo, já passou por sites como MaisNovela, Portal Márcia Piovesan, Purepeople Brasil e Jornal O Dia. Escreve sobre celebridades, TV e reality show. (email: [email protected])

