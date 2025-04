Filha caçula de Beyoncé rouba a cena em estreia de turnê: 'Coisa mais linda'

Com a participação das filhas, a cantora Beyoncé estreou a ‘Cowboy Carter and Rodeo Chitlin Circuit’, sua nova turnê, na noite de segunda-feira, 28

A cantora Beyoncé estreou a ‘Cowboy Carter and Rodeo Chitlin Circuit’, sua nova turnê, na noite de segunda-feira, 28, no SoFi Stadium, em Los Angeles, nos Estados Unidos. E um dos momentos marcantes da apresentação foi o momento em que a artista levou ao palco suas duas filhas: Blue Ivy, de 13 anos, e Rumi, de 7.

Para a noite especial, a pequena apostou em um vestido dourado e botas de cowboy. Beyoncé se emocionou ao cantar Protector, canção feita em homenagem à filha, especialmente ao ver a animação da pequena diante da multidão. Já a primogênita integrou o time de dançarinos fixos da mãe.

O momento, é claro, foi elogiado pelos fãs. "Rumi perfeita, sendo real, no mundo real! Ela esta muito feliz de ver gente. Lindinhas demais", disse uma. "Que coisa mais linda !! Ela nunca esquecerá esse momento", disse outra. "Meus Deus que coisa Linda! Que verdadeiro espetáculo!", opinou uma terceira pessoa.

Relembre momentos marcantes da carreira de Beyoncé

Cantora, compositora, atriz, modelo, dançarina, empresária e muitos outros títulos tornam Beyoncé Giselle Knowles-Carter um dos maiores nomes entre as os famosos. Iniciou sua carreira com o grupo Destiny's Child, ao lado de Kelly Rowland e Michelle Williams, que já lhe garantiu diversos prêmios. O trio fez tanto sucesso que chegou a vender cerca de 50 milhões de álbum mundialmente.

Em 2003, ela fez a sua estreia com a carreira solo com o disco, Dangerously In Love. De lá para cá, a artista colocou o seu nome no topo das paradas de sucesso, se tornando um dos maiores nomes da nossa geração. A americana é a única que já levou para casa 28 grammys, a maior premiação da música.

