Fernando Zor se declara à ex-noiva e pede nova chance: 'Essa paz é você'

Fernando Zor pediu uma nova chance à ex-noiva nas redes sociais, gerando reações divididas entre fãs; Lara Bissi respondeu

O cantor Fernando Zor usou as redes sociais na noite desta segunda-feira, 7, para abrir o coração e pedir uma nova chance à ex-noiva, a médica Lara Bissi. Eles colocaram um ponto final no relacionamento no fim de março.

No desabafo, o parceiro musical de Sorocaba reconheceu os erros que cometeu e declarou que nunca deixou de amá-la. Ele ainda afirmou estar mais maduro para retomar a relação.

Cantor assume erros e se declara

Na publicação em tom de carta aberta, o cantor, de 41 anos, disse que, embora os dois tenham seguido caminhos diferentes, ele não deixou de pensar nela. "Queria que soubesse que não deixei de pensar em você nenhum só dia", começou.

"Os momentos bons que vivemos, as risadas espontâneas e até as conversas bobas faziam meu dia leve e feliz, tudo isso teve um grande valor, um significado imensurável pra mim. Erramos, como qualquer ser humano, andei por buracos tentando encontrar minha paz, sendo que ela estava do meu lado o tempo todo. Essa paz é você", escreveu o sertanejo.

Fernanda ainda falou em uma reconciliação: "Se ainda houver espaço no seu coração, estou aqui disposto a recomeçar, com mais amor, maturidade e cuidado. Eu te amo Lara Bissi", finalizou.

Resposta de Lara Bissi

Não demorou para Lara comentar na publicação. A médica se declarou de volta, indicando a volta do casal que havia terminado em março.

"Que Deus guie nossos passos e que nada saia dos planos dEle. Erramos... Foi tempo tentando alinhar propósitos, entre risos e alfinetadas, optamos pelo amor. Hoje, fizemos escolhas. Em você, encontrei meus maiores desafios e também a maior decisão. Deus nos abençoe! Eu te amo, Fêfo", afirmou.

Repercussão nas redes sociais

A declaração causou reações opostas entre os fãs. Enquanto alguns torceram por uma reconciliação, incentivando Lara a aceitar o pedido, com mensagens como “Volta, Lara” e “Se permita viver esse amor”, outros ironizaram a atitude de Fernando.

Parte do público relembrou o histórico de relacionamentos conturbados do cantor, incluindo o namoro com Maiara, da dupla com Maraisa. “Essa maturidade que nunca chega”, criticou uma seguidora. “Só trocou de vítima”, comentou outro. Alguns usuários o apelidaram de “Neymar sertanejo”, em referência ao jogador famoso por polêmicas em relacionamentos.