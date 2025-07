Felipe Araújo oficializa seu noivado com Lara Prado em noite romântica

Felipe Araújo e Lara Prado recebem suas famílias em festa de noivado em Goiânia para oficializarem a nova fase da vida a dois

O cantor Felipe Araújo está noivo! Na última quarta-feira, 9, ele e a influenciadora digital Lara Prado reuniram suas famílias em um restaurante de Goiânia para uma festa de noivado.

O evento citou com decoração sofisticada e romantismo em todos os detalhes para que eles pudessem oficializaram a nova fase da vida a dois. Alguns dos pontos mais emocionantes da festa envolveram a bênção do pasto Weber, que disse palavras encantadoras para o casal apaixonado, e também os discursos dos irmãos do noivo, Isabela e Matheus.

Inclusive, o casal fez um ensaio fotográfico ao ar livre para registrarem a alegria do amor deles. Para o seu grande dia, a noiva usou um vestido branco elegante e com decote ombro a ombro.

Festa de noivado de Felipe Araújo e Lara Prado - Foto: Rafael Brant

Relembre como foi o pedido de casamento

O cantor sertanejo Felipe Araújo pediu a namorada, Lara Prado Magalhães, em casamento em maio de 2025. Os dois ficaram noivos quando ele fez o pedido em seu camarim do Rodeio de Cajamar, no estado de São Paulo, minutos antes de subir ao palco.

Para o momento especial, o cantor escolheu um anel solitário de 2,50 quilates e convidou pessoas que fazem parte da vida do casal: os pais e irmãos de Lara; os pais, o irmão e o filho de Felipe; além de amigos próximos, como Danilo Joan, Nadja Haddad e outros integrantes da equipe do cantor.

No camarim, ele reuniu todos com o argumento de que faria uma oração. Com a voz embargada, ele agradeceu e, ao final, ajoelhou-se para surpreender a namorada. "Queria falar pra essa mulher maravilhosa que você é o amor da minha vida... E eu tenho uma surpresa, na verdade, um pedido pra você: quer casar comigo?", declarou o cantor, que ouviu o tão esperado 'sim' da namorada.

Para manter o pedido em segredo, Felipe teve a ajuda do cantor Jorge, da dupla Jorge & Mateus, que também se apresentou antes no evento. O sertanejo recorreu a esposa, que ligou para a sogra de Felipe, Anyrene, alegando que a joia seria para sua irmã. Tudo isso para despistar Lara enquanto o anel era produzido. Apenas Jorge, Rachel e Guilherme, primo de Felipe, sabiam da surpresa.

