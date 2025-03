Felipe Araújo conta como soube da morte do irmão, Cristiano Araújo: 'Um baque'

O cantor Felipe Araújo recordou o momento em que soube da morte do irmão, Cristiano Araújo, vítima de um acidente de carro

O cantor Felipe Araújo abriu o coração ao falar sobre um dos momentos mais difíceis de sua vida. Em participação no programa 'Viver Sertanejo', que será exibido no domingo, 2, na TV Globo, o artista recordou o momento em que soube da morte do irmão, o também cantor Cristiano Araújo (1986-2015).

De acordo com Felipe, ele foi informado por telefone sobre o acidente de carro sofrido por Cristiano, mas só entendeu a gravidade da situação quando chegou ao hospital. O irmão do artista foi socorrido ainda com vida no local, mas faleceu a caminho da unidade de saúde.

"Eu estava fazendo um show em Goiânia, e ele estava fazendo um show perto, 180 km de distância, mais ou menos. Terminei o show, fui pra casa dormir e acordei com várias ligações, dizendo que ele sofreu um acidente, inicialmente disseram que ele tinha quebrado um braço, eles não queriam contar por ligação", relembrou.

Após receber a notícia, Felipe Araújo seguiu com o pai, João Reis, para o hospital onde Cristiano Araújo foi encaminhado. "Ficamos esperando até umas 7 da manhã. O médico nos chamou em um canto e contou a situação", relatou.

"Foi um baque terrível, um puxão de tapete muito grande na minha vida, principalmente para o meu pai. Hoje sou pai, e consigo mensurar um pouco do que é perder um filho", completou o cantor.

Allana Moraes, namorada de Cristiano Araújo, também estava no automóvel e faleceu no local do acidente. O artista deixou dois filhos, frutos de relacionamentos anteriores: João Gabriel, de 16 anos atualmente, e Bernardo, que completou 12 em janeiro deste ano.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Felipe Araújo (@felipearaujocantor)

Filhos de Cristiano Araújo fazem rara aparição em fotos com o tio

Recentemente, o cantor Felipe Araújo encantou os fãs ao compartilhar em suas redes sociais duas fotos especiais ao lado dos sobrinhos, Bernardo, de 12 anos, e João Gabriel, de 16, filhos de seu irmão, Cristiano Araújo (1986-2015).

Os cliques inéditos foram compartilhados em celebração ao aniversário do primogênito de Cristiano. "Aniversário do João Gabriel! Amo vocês meus meninos. Meus príncipes estão enormes", declarou Felipe na legenda da postagem; confira as fotos!

Leia também: Cristiano Araújo completaria 39 anos hoje; cantor iniciou carreira aos nove anos