Felipe Araújo chora ao falar sobre os 10 anos da morte do irmão, Cristiano Araújo

O cantor Felipe Araújo prestou uma homenagem emocionante ao irmão, Cristiano Araújo, falecido em 2015: 'Pior notícia da minha vida'

O cantor Felipe Araújo separou um momento de seu show para prestar uma homenagem ao irmão, Cristiano Araújo, falecido em 2015. Bastante emocionado, o artista recordou os 10 anos de morte do familiar, completados nesta terça-feira, 24.

Enquanto cantava a música 'Cê Que Sabe', um dos sucessos de Cristiano, Felipe não conseguiu segurar as lágrimas. Ao longo da apresentação, o cantor conversou com o público presente sobre o legado do irmão e aproveitou para agradecer aos fãs por todo o carinho direcionado à família.

"Lembro como se fosse hoje. Eu estava indo dormir, pouco tempo depois eu fui acordado com a pior notícia da minha vida. Mas eu fico muito feliz em saber que, mesmo depois de 10 anos, tantas pessoas cantam as músicas do Cris, com tanta força e saudade estampada. Tenho certeza que ele está aqui junto com a gente", declarou ele.

"Eu não gosto nem de falar sobre esse dia, sempre me perco nas palavras, a voz embarga… Mas 10 anos depois, ver que a história do Cris permanece profundamente presente no coração de todo mundo, e saber que vai permanecer pra sempre, só me resta agradecer a todos vocês, por tudo que sempre fizeram pelo meu menino ", acrescentou Felipe Araújo na legenda do vídeo.

Cristiano Araújo faleceu aos 29 anos no dia 24 de junho de 2015, vítima de um grave acidente de carro. O cantor, que estava acompanhado da namorada, Allana Moraes, de 19 anos, voltava de um show em Itumbiara, Goiás. A jovem também não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Felipe Araújo chora ao falar sobre Cristiano Araújo - Reprodução/Instagram

Os filhos de Cristiano Araújo

Recentemente, os filhos de Cristiano Araújo, João Gabriel, de 16 anos, e Bernardo, de 12, abriram o coração ao falarem publicamente pela primeira vez sobre o pai. O artista, que faleceu em junho de 2015, vítima de um grave acidente de carro, partiu quando os meninos ainda eram bem pequenos.

Em entrevista ao programa 'Domingo Espetacular', da Record TV, João e Bernardo relataram as lembranças que possuem do pai. Ao longo da reportagem, os herdeiros de Cristiano Araújo também mostraram alguns itens que pertenceram ao cantor e que guardam com muito carinho, como roupas, objetos de decoração, violões usados pelo artista em shows, CDs autografados e presentes; confira detalhes!

