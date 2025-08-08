Famosos lamentam a morte do sambista Arlindo Cruz aos 66 anos

Celebridades escrevem mensagens de despedida como homenagens para o cantor e sambista Arlindo Cruz, que morreu nesta sexta-feira, 8

Nesta sexta-feira, 8, os brasileiros foram surpreendidos com a triste notícia da morte do sambista Arlindo Cruz. Ele partiu aos 66 anos após viver seus últimos anos com as sequelas do AVC. Com a notícia da morte dele, os amigos famosos e admiradores fizeram homenagens nas redes sociais.

O humorista Rafael Portugal disse: "Arlindo Cruz partiu… e eu tô aqui lembrando o quanto ele foi gigante na arte de compor coisa que eu gosto muito de fazer também. Estou longe de ser o Arlindo, mas sempre tive ele como referência porque ele fazia parecer simples o que é imenso. As músicas dele falam de tudo, de amor, de fé, de vida e sempre carregaram com orgulho a Zona Oeste do Rio, Realengo, Bangu, Madureira… Lugares que também fazem parte de mim e que ganhavam outro brilho na voz e nas letras dele. Ser de Realengo, ser carioca, e ter o Arlindo como símbolo disso tudo sempre foi motivo de orgulho porque ele representava com verdade, com beleza, com poesia. Deixo aqui meu carinho à família, que Deus conforte cada coração e que o Brasil nunca esqueça a importância desse artista que virou eterno. Obrigado, Arlindo, por tanto".

Ana Maria Braga escreveu: "Recebemos com tristeza a notícia da partida de Arlindo Cruz. Um mestre do samba, que deixou sua marca com talento, alegria e alma. Meus sentimentos aos familiares, amigos e a todos que foram tocados por sua música. Que descanse em paz".

Luana Carvalho, filha de Beth Carvalho, afirmou: "Parte hoje a mão que deu forma ao coração do Brasil. Fica pra nós a missão de fazer com que fique bom outra vez o nosso cantar. Mas hoje não. Hoje silêncio, o sambista perfeito está dormindo".

Neguinho da Beija-Flor escreveu: "Meu amigo e parceiro, sempre serei fã do seu dom único de compor e da sua forma inigualável de cantar. Você deixa uma saudade enorme no mundo do samba. Obrigado por cada momento, ensinamento, representatividade e legado que você deixou para o nosso samba. Que Papai do Céu te receba em muita luz. Descanse em paz, meu amigo. Meus sentimentos aos familiares, amigos e a todos que tiveram a honra de compartilhar essa caminhada e sentir a força da sua arte".

Walcyr Carrasco comentou: "Hoje o samba chora a partida de um dos seus maiores mestres. Arlindo Cruz nos deixa um legado eterno de música, poesi e alegria. Nossos sentimentos à família, amigos e a todos os fãs".

Declaração da família de Arlindo Cruz

A família do cantor Arlindo Cruz confirmou a morte dele por meio de um comunicado nas redes sociais. O sambista faleceu aos 66 anos de idade nesta sexta-feira, 8, após viver por 8 anos com as sequelas do AVC.

No comunicado oficial, a família destacou a personalidade dele, seu talento para a música e sua fé como detalhes marcantes de sua trajetória em vida.

"Com imenso pesar, a família e a equipe de Arlindo Cruz comunicam seu falecimento. Mais do que um artista, Arlindo foi um poeta do samba, um homem de fé, generosidade e alegria, que dedicou sua vida a levar música e amor a todos que cruzaram seu caminho. Sua voz, suas composições e seu sorriso permanecerão vivos na memória e no coração de milhões de admiradores. Agradecemos profundamente todas as mensagens de carinho, orações e gestos de apoio recebidos ao longo de sua trajetória e, especialmente, neste momento de despedida. Arlindo parte deixando um legado imenso para a cultura brasileira e um exemplo de força, humildade e paixão pela arte. Que sua música continue ecoando e inspirando as próximas gerações, como sempre foi seu desejo", escreveram.