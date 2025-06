Família de Jão se pronuncia pela primeira vez após morte do pai do cantor

O cantor Jão retornou às redes sociais para compartilhar uma homenagem ao pai, Carlos Alberto; patriarca da família faleceu aos 61 anos

O cantor Jão retornou às redes sociais na tarde desta sexta-feira, 6, para publicar uma homenagem ao pai, Carlos Alberto Balbino. O patriarca da família faleceu aos 61 anos na última terça-feira, 3, em Américo Brasiliense, no interior de São Paulo.

Um texto emocionante dedicado a Carlos Alberto foi compartilhado no perfil oficial de Catarina Romania, mãe de Jão, e assinado pelo cantor e a irmã, Isabela. Até o momento, a causa do falecimento não foi divulgada.

"Obrigado a todos que o amaram, assim como nós amamos, todos os dias. A saudade já está castigando, mas também estamos cheios de vontade de deixar que a coisa que ele mais tinha se propague: vontade de viver. Por favor, não lembrem dele com pesar, nem com tristeza - ele ia te xingar e te chamar pra tomar uma cerveja com ele", iniciou a família.

" Lembrem das histórias. Porque ele viveu, aproveitou, amou, brigou, perdoou, fez amigos no mundo todo. Batalhou muito e nós vamos honrar a sua vida pra sempre. E não importa se você conhece ele como Carlos, Rebeca, Liro… temos certeza que ele foi a pessoa mais carismática e bondosa que você já conheceu, que raro encontrar alguém que brilhe tanto", continuaram.

Por fim, a família de Jão agradeceu o carinho e apoio dos fãs durante este momento tão delicado. "E pra nós, que prazer termos tido ele como marido, pai, amigo, irmão. Obrigado pelo carinho de todos. A vida dele mora em nós. Te amamos, te amamos, te amamos. Com amor, Catarina, Isabela e João", concluíram.

A pausa na carreira de Jão

Recentemente, o cantor João Vitor Romania, mais conhecido como Jão, anunciou que vai dar uma pausa na carreira. Após encerrar sua turnê que durou quase um ano, o artista contou, em entrevista ao Fantástico, da Globo, que pensa em dar um tempo dos palcos para descansar; confira mais detalhes!

