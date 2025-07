Fabiano Menotti tranquiliza fãs após acidente de carro: 'Livramento grande'

O carro de Fabiano Menotti, da dupla com César Menotti, capotou na tarde de domingo, 13, a caminho de um show no Rio de Janeiro

O cantor Fabiano Menotti, da dupla sertaneja com César Menotti, usou as redes sociais na noite de domingo, 13, para falar sobre o acidente de carro sofrido mais cedo. O veículo do artista capotou durante a tarde em uma rodovia a caminho de um show no Rio de Janeiro.

Apesar do susto, Fabiano e o outro passageiro não se feriram. O cantor, inclusive, decidiu manter a apresentação marcada para a mesma noite. "Vocês devem ter visto as notícias do acidente que sofremos hoje, eu e o Heleno, vindo de Belo Horizonte para Cordeiro. Tivemos um livramento muito grande ali na 040, bem próximo a Juiz de Fora ", disse ele.

" Mas graças a Deus, apesar do carro ter acabado, nós estamos muito bem. O Heleno teve um pequeno corte na mão, mas está muito bem. Eu estou zerado, graças a Deus. E o rapaz que estava no outro carro também está 100%, está zerado", tranquilizou Fabiano Menotti.

Em seguida, o artista explicou por que decidiu manter o show: " Vim para o show, vim com o coração feliz, porque Deus me deu uma oportunidade de estar vivo. Então eu tinha que estar aqui hoje para comemorar essa vitória que foi passar ileso desse acidente e poder estar no palco, fazendo aquilo que a gente ama, que é cantando e levando alegria", concluiu o famoso.

Em nota, a equipe de Fabiano explicou o acidente. "Fabiano saiu de Belo Horizonte/MG com destino ao Rio de Janeiro. O acidente ocorreu na BR-040, em Juiz de Fora na tarde de hoje, 13. Além do cantor, seu secretário também estava no veículo. Felizmente, ambos estão bem e seguem a caminho da cidade de Cordeiro/RJ onde terá uma apresentação da dupla César Menotti & Fabiano", informaram.

Fabiano Menotti tranquiliza fãs após acidente - Reprodução/Instagram

A marmita de Fabiano Menotti

O cantor sertanejo Fabiano Menotti surpreendeu ao mostrar que é gente como a gente e é adepto da marmita. Enquanto estava em um jatinho a caminho de um show, o artista revelou que comeu as marmitas preparadas por sua esposa, Gaby Menotti.

O astro revelou que comentou com a esposa que estava com vontade de comer carne cozida e ela preparou dois potes para o marido levar na viagem. As marmitas dele tinham arroz, feijão e carne cozida com batatas; confira detalhes!

Leia também: Fabiano Menotti comenta melhora de vida após emagrecer 40 quilos