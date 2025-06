Ex-The Voice Xanddy se casa em iate e faz fortuna fora do Brasil: 'Travessia'

Xanddy conversou com a CARAS Brasil e contou como fez fortuna fora do Brasil, além de revelar detalhes de casamento luxuoso em iate

O ex-The Voice Brasil Alexandre Cardinalli, conhecido como Xanddy, mora há 10 anos em Miami e se tornou um empreendedor de sucesso por lá. Recentemente, ele oficializou a união com Katia Nerich em um iate Scarlet 103. Sócio da Unique Lands Academy, os dois fizeram fortuna no mercado imobiliário. Em conversa com a CARAS Brasil, o músico deu detalhes da cerimônia e de como se tornou um empreendedor de sucesso.

Como é a vida fora do Brasil e como foi fazer fortuna por aí?

"Viver fora do Brasil me ensinou que fazer fortuna não é apenas ganhar dinheiro — é saber construir ecossistemas. Foi exatamente isso que fizemos com o nosso primeiro empreendimento, o Lake Hellen, na Flórida. O terreno foi arrematado em leilão, 100% com capital próprio. Estamos falando de um projeto com mais de 200 casas de luxo, localizado a 16 minutos do Epic Universe e 30 minutos do Olympus Sports Campus, o maior centro esportivo do mundo em construção. Hoje o, Lake Hellen é o maior empreendimento privado da região, conduzido por brasileiros, com toda a estrutura de ponta em solo americano. E estou feliz por esse empreendimento ser o nosso carro chefe".



Como foi o casamento no iate? Quantos convidados e como nasceu a ideia?

"O casamento no iate foi a representação viva do que acreditamos: que o amor verdadeiro é uma travessia. Foram cerca de 50 convidados, todos escolhidos não por status, mas por significado. Pessoas que fizeram parte da nossa jornada, que sentiram a verdade do que vivemos. A ideia nasceu de um sonho compartilhado: queríamos algo leve, livre, flutuante. Casar cercado de água, céu e horizonte foi mais do que romântico — foi simbólico. Ali, consagramos a união com a presença de Deus, do vento e da força do invisível. Não havia excessos, só essência. Foi íntimo, forte e inesquecível."



Quais são os próximos passos na carreira musical?

"A música sempre foi, para mim, um código de acesso. Ela não me levou só a palcos — me levou a mesas que nunca teriam um lugar reservado para alguém como eu. Quando cantei, entrei. E quando entrei, aprendi. A arte abriu portas que a lógica jamais abriria. Ela me deu vocabulário, me deu presença, me deu espaço. Usei esse portal para estudar mais, expandir meu conhecimento, acessar novos círculos, ampliar minha visão de mercado, de humanidade e de espiritualidade. Agora, a música segue como parte de mim — mas não como um fim, e sim como um veículo. Meus próximos passos envolvem composições autorais, shows selecionados e produções que conectem emoção com propósito. Ela não é meu produto. É minha frequência. E é nela que eu continuo despertando, curando e abrindo caminhos — em mim e nos outros".



