Ex-marido de Kelly Clarkson morre apenas 1 dia após ela tomar decisão radical

Ex-marido de Kelly Clarkson, Brandon Blackstock morre aos 48 anos: ‘Lutou bravamente contra o câncer por mais de 3 anos'

Ex-marido da cantora Kelly Clarkson, o empresário de talentos Brandon Blackstock morreu aos 48 anos de idade. A morte dele aconteceu apenas um dia após a cantora anunciar que iria adiar seus shows em Las Vegas, Estados Unidos, para apoiar os filhos, River, de 11 anos, e Remington, de 9 anos, enquanto o pai enfrentava um problema de saúde.

A morte de Brandon foi confirmada pelo representante da família em um comunicado à imprensa internacional e trouxe a informação de que ele morreu em decorrência do câncer. “É com grande tristeza que compartilhamos a notícia do falecimento de Brandon Blackstock. Brandon lutou bravamente contra o câncer por mais de três anos. Ele faleceu em paz e cercado pela família. Agradecemos seus pensamentos e orações e pedimos a todos que respeitem a privacidade da família neste momento tão difícil”, informaram.

Além dos dois filhos com Kelly, Brandon também outros dois filhos, Savannah e Seth, de outro relacionamento, e já era avô.

Vale lembrar que Kelly e Brandon se conheceram quando ele ainda era casado com a ex-mulher. Eles se conheceram nos bastidores de um ensaio para uma premiação em 2006. Eles se reencontraram anos depois, durante um Super Bowl, e se casaram em 2013. Inclusive, ela fez a música Piece By Piece, de 2015, sobre o sentimento de segurança que tinha ao lado dele.

Com o casamento, Brandon se tornou empresário da esposa. Eles se separaram em 2020 e tiveram um período turbulento quando eles lutaram na justiça pelo rancho do ex-casal. Na separação, ela teve que pagar o valor de US$ 1,3 milhão para o ex e ainda dar uma pensão alimentícia. Anos depois, em um novo processo na justiça, Brandon teve que pagar para Kelly o valor de US$ 2,6 milhões por comissões anteriores.

Em 2023, Clarkson lamentou sobre as confusões no divórcio. "Acho que a parte mais difícil do divórcio — especialmente por ter sido divulgado e as pessoas acharem que sabem de tudo — é que não foi uma decisão tomada da noite para o dia. Eu queria que fosse bonito. Queria que fosse incrível. Queria que fosse tudo o que pudesse ser, e às vezes isso simplesmente não acontece", disse ela.

O comunicado de Kelly Clarkson sobre seus shows

Na quarta-feira, 6, a cantora Kelly Clarkson fez um comunicado nas redes sociais sobre sua decisão de adiar os shows de Las Vegas para apoiar a família. “Embora eu, normalmente, mantenha minha vida pessoal privada, no ano passado, o pai dos meus filhos ficou doente e, neste momento, preciso estar totalmente presente para eles”, disse ela.

Você sabia? Kelly Clarkson falou sobre remédio para emagrecer

Kelly Clarkson se manifestou sobre os rumores de que teria usado remédio para emagrecer. Durante um episódio de seu próprio programa, “The Kelly Clarkson Show”, a cantora afirmou que, por recomendação médica, usou um remédio para ajustar sua alimentação, mas não foi o medicamento que todos estavam pensando.

O assunto começou quando a convidada da vez do programa, Whoopi Goldberg contar que estava fazendo uso de "injeções" para perder peso, a dona do hit ‘Since U been Gone’, revelou que emagreceu 27 quilos com ajuda de um remédio, garantiu ainda que é comum que as pessoas pensem que é Ozempic, mas que foi outra medicação:

“Meu médico me alertou por dois anos e eu pensava: ‘Não, tenho medo disso. Já tenho problemas de tireoide’”, começou a estrela. “Todo mundo pensa que é Ozempic. Não é. É outra coisa. É algo que ajuda a quebrar o açúcar - obviamente meu corpo não faz isso direito”, explicou.

Em seguida, a estrela apontou o motivo de ter mudado de opinião sobre o tratamento. “Acabei tendo que fazer isso porque meus exames de sangue pioraram”, concluiu. Kelly contou ainda que chegou a pesar 93 quilos e não se reconheceu em um programa que assistiu em casa. “É uma coisa estranha… nunca vi isso. Nunca fiquei insegura sobre isso. Eu estava feliz. As pessoas pensavam, ‘ah, ela não deve ter ficado feliz’. Não, fiquei feliz, só não vi isso”, garantiu.