Estado de saúde de Nana Caymmi: Ela está internada há 9 meses

A cantora Nana Caymmi completou 83 anos nesta semana, mas segue internada em um hospital no Rio de Janeiro. Saiba qual é o estado de saúde dela

A cantora Nana Caymmi segue vivendo um momento delicado em sua saúde. Ela completou 83 anos de idade nesta semana, mas celebrou a data no hospital. Ela está internada há 9 meses e seu quadro de saúde ainda inspira cuidados.

O irmão dela, Danilo Caymmi, atualizou os fãs da artista sobre como anda a recuperação dela. “O que acontecem são pequenos defeitos, e tudo em consequência da obesidade. Mas está lúcida, está tudo certo. Por conta do peso, ela passou por uma osteomielite (infecção óssea) que agora já está curada”, disse ele ao jornal O Globo.

Então, ele completou sobre o desejo para que ela receba alta hospitalar. “A gente está torcendo para que ela saia de lá, porque é muito chato você ficar nove meses dentro de uma UTI em um ambiente hospitalar”, comentou.

Por que Nana Caymmi foi internada?

A cantora Nana Caymmi foi internada em agosto de 2024. Na época, ela foi diagnosticada com um quadro de arritmia cardíaca. No hospital, ela precisou passar por cateterismo e traqueostomia para auxiliar na respiração.

Anteriormente, a artista já tinha sido internada na Unidade Coronariana da Casa de Saúde São José para colocar um marca-passo em julho de 2024. Além disso, ela enfrenta desafios sobre a mobilidade e precisa de recuperação física.

Quem é Nana Caymmi?

Nana Caymmi é cantora e filha do compositor e cantor Dorival Caymmi com a cantora Stella Maris. Ela iniciou sua carreira em 1960 quando gravou a faixa Acalanto no LP do pai. No mesmo ano, ela assinou contrato com o programa Sucessos Musicais, da TV Tupi.

Em sua carreira, ela lançou 25 discos e venceu festivais. Ela é um sucesso na MPB.