Eduardo Costa dá presente caríssimo no aniversário da filha, Maria Eduarda

O cantor sertanejo Eduardo Costa escolheu um presentão luxuoso para dar no aniversário de 19 anos da filha, Maria Eduarda

O cantor sertanejo Eduardo Costa caprichou na escolha do seu presente para a filha, Maria Eduarda, que completou 19 anos. O pai coruja comprou um presente caríssimo e fez questão de entregar pessoalmente.

O artista presenteou a herdeira com um carro elétrico. Ele escolheu o modelo BYD Dolphin Mini 0km, que custa cerca de R$ 140 mil.

A jovem adorou o presentão. “Obrigada pelo presente, papito. Te amo mais que tudo”, disse ela na legenda do seu post.

Por que Eduardo Costa ficou 'paralisado' durante show? Cantor explica

Recentemente, um vídeo onde o cantor sertanejo Eduardo Costa aparece 'paralisado' durante uma apresentação viralizou nas redes sociais e ficou entre os assuntos mais comentados. No registro em questão, o artista permanece parado e em silêncio no palco, entre cinco e dez minutos, somente olhando para a plateia.

A atitude do famoso chamou atenção e despertou curiosidade no público que não o acompanha com frequência. Após algumas especulações a respeito do ocorrido, Eduardo Costa abriu o jogo e explicou, através das redes sociais, o momento diferenciado em seu show.

Segundo o cantor, a 'paralisação' se trata de uma tradição. Ao ficar em silêncio em cima do palco olhando para o público presente, ele passa a refletir e agradecer. "Quando eu tô ali no palco, que vocês me veem parado ali 5 minutos, 10 minutos, é o momento em que as pessoas estão gritando", iniciou.

"Sabe o que eu estou fazendo naquele momento em que eu estou parado olhando pra cara daquelas pessoas ou olhando pro nada? Eu estou agradecendo a Deus pela vida de cada um que está ali. Porque eu saí lá de Abre Campo, do meio do nada, sem ter o mínimo", completou o artista.

Leia também: Eduardo Costa surge careca em show e explica o motivo