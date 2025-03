É namoro? Preta Gil abre o jogo sobre relação com cantor: 'A gente blinda'

A cantora Preta Gil comentou sobre a ótima relação que possui com o também cantor O Kannalha, apontado como seu affair

A cantora Preta Gil marcou presença no Carnaval de Salvador, na Bahia, após receber liberação médica. Em dezembro de 2024, a artista passou por uma cirurgia delicada de mais de 21 horas para retirada de tumores do corpo.

Radiante, Preta não escondeu a emoção em poder comemorar uma de suas épocas favoritas do ano. A filha de Gilberto Gil, inclusive, concedeu entrevista à imprensa no camarote onde estava, administrado por sua família.

Ao longo do bate-papo com os jornalistas, a famosa foi questionada sobre seu relacionamento com o cantor O Kannalha, apontado como seu affair. Sincera, Preta Gil abriu o jogo e esclareceu a relação.

"O Kannalha é isso. Ele me paquera, eu paquero ele, e está tudo certo. Mas o que vale mesmo é a nossa relação de amizade", disse a artista em um trecho divulgado pelo site 'Splash UOL'.

Preta, que retomou o tratamento contra o câncer em 2024, ainda destacou o grande apoio que recebe do cantor em meio a fase delicada. "Temos um ao outro para qualquer situação. Ele estava ao meu lado em momentos que vocês nem viram, porque não mostramos. É imprescindível", declarou ela.

"Amo muito ele, e esse amor é retribuído. A gente blinda de todas as formas, é algo mágico e divino. Queremos que a amizade dure para a vida inteira", completou a cantora. Vale lembrar que em setembro do ano passado, O Kannalha também comentou sobre o envolvimento com Preta Gil e explicou que os dois preferem não rotular a relação.

"É engraçado... acho que as pessoas, graças a Deus, não se prendem a rótulos. Quando falo isso, quero dizer que temos uma vida saudável. O pessoal sabe que a gente tem uma intimidade saudável, e, graças a Deus, acho que as pessoas estão com os olhos muito longe do que é, de fato, a nossa realidade. Graças a Deus, aqueles que rotulam estão bem distantes, e nós, na nossa bolha, somos realmente felizes", declarou ele à 'Quem'.

Preta Gil e O Kannalha no Rock in Rio 2024 - Foto: Eduardo Martins / Brazil News

Preta Gil celebra sua ida ao carnaval de Salvador

A cantora Preta Gil está em Salvador, na Bahia, para curtir o carnaval de 2025. Depois de ficar quase dois meses internada em São Paulo para se recuperar de uma cirurgia, ela viajou para aproveitar a folia ao lado da família e dos amigos.

Em sua primeira noite de folia neste ano, a artista celebrou a chance de estar lá depois do tratamento contra o câncer; confira detalhes!

Leia também: Preta Gil recebe carinho de seu affair durante visita