Durval Lelys celebra retorno da Trivela do Asa após 14 anos e confirma shows em Natal e Rio de Janeiro

Símbolo dos tempos áureos do axé, a Trivela do Asa retorna em clima de nostalgia e promete resgatar a energia contagiante do Asa de Águia

Durval Lelys atendeu ao pedido dos fãs e anunciou nesta quarta-feira, 16, a volta da Trivela do Asa, evento que marcou época no cenário do axé music e consagrou a banda Asa de Águia como uma das maiores potências do carnaval fora de época no Brasil. Após 14 anos, o projeto itinerante retorna em grande estilo, com datas já confirmadas para Natal (RN), no dia 13 de setembro, e Rio de Janeiro (RJ), em 18 de outubro.

O anúncio foi recebido com entusiasmo pelo público, especialmente pelos admiradores de longa data do cantor. “É uma alegria imensa voltar com a Trivela do Asa. Já são mais de 10 anos de carreira solo no axé music, onde passei por inúmeras cidades deste país e todos pediam pela volta da Trivela. Era um sonho que tinha em mente e hoje pude realizar”, declarou Durval, reforçando a vontade de reviver momentos marcantes com os fãs.

A Trivela, que consiste em um trio elétrico que se move livremente com o público acompanhando atrás – sem cordas nem abadás –, foi um dos formatos de evento mais queridos pelos foliões no auge do axé. Agora, Durval Lelys quer reviver essa energia com o mesmo espírito de liberdade, alegria e conexão que consagrou o Asa de Águia como pioneiro nesse estilo.

Além do retorno às raízes, o projeto promete passar por diversas capitais brasileiras, com novas datas a serem reveladas em breve. Os ingressos para os eventos já confirmados estão disponíveis no site ingresse.com.br e mais informações podem ser acompanhadas pelo perfil oficial no Instagram: @triveladoasa.

Datas confirmadas: