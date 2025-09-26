Duda Bertelli compartilha fase de transição após emagrecer 20kg

A cantora Duda Bertelli, de 20 anos, revelou nas redes sociais que está na fase final do tratamento com Mounjaro, medicamento que a ajudou a perder 20 quilos. Atualmente, a artista faz aplicações apenas uma vez por mês, dentro do processo de “desmame” orientado por sua equipe médica. A mudança vem sendo acompanhada de perto e celebrada por ela, que vem relatando aos fãs as etapas dessa transformação.

Segundo Duda, o remédio fez parte de um acompanhamento amplo, que incluiu suplementação, mudanças na alimentação e adoção de exercícios físicos. “Pra galera que pergunta sobre aplicação da [medicamento], é super tranquila (eu que sou medrosa). Geralmente é feito semanalmente, mas como estamos no ‘desmame’, eu faço 1x mês”, explicou.

Mudanças na autoestima

A cantora contou que a transformação trouxe reflexos diretos em sua vida pessoal e profissional. “E quando estamos bem com nós mesmos, a vida parece que flui! Melhorei minha autoestima, estou mais confiante, posso usar as roupas que acho bonitas e isso me ajudou inclusive nos palcos. Obrigada a todo time”, escreveu.

Ela também reforçou que nunca tratou o processo como algo isolado, mas sim aliado a uma rotina de cuidados. Ao anunciar a perda de 20 quilos, Duda destacou que fez uso do medicamento junto a uma reeducação alimentar, prática que mantém para preservar os resultados. Além disso, ela tem se dedicado a treinos regulares e uma rotina de sono equilibrada, medidas que, segundo ela, ajudam a manter o bem-estar físico e mental.

Carreira em crescimento

Empresariada pelo mesmo escritório de AnaCastela, Duda Bertelli ganhou projeção recentemente após ser apontada como possível affair de Zé Felipe, boato desmentido por ela ao afirmar que são apenas amigos. O episódio, porém, ampliou a visibilidade da cantora, que já vinha conquistando espaço com sua voz e composições.

Com carreira iniciada aos 10 anos, já dividiu palco com nomes como Fernando & Sorocaba, Marília Mendonça e Henrique & Juliano. Como compositora, tem músicas gravadas por artistas como Ana Castela, Ícaro & Gilmar, Guilherme & Benutto e Zezé Di Camargo. Hoje, aos 20 anos, vive um momento de consolidação, unindo saúde, autoconfiança e novos projetos musicais que devem marcar a próxima fase de sua trajetória.

