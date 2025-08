Diogo Nogueira curte show especial no Rio ao lado do filho, Davi

O cantor Diogo Nogueira aproveitou a companhia do filho, Davi Nogueira, em um show especial de Caetano Veloso no Rio; veja foto!

Diogo Nogueira aproveitou a noite de segunda-feira, 4, muito bem acompanhado! O cantor marcou presença junto com o filho, Davi Nogueira, em um show especial de Caetano Veloso, realizado no Rio de Janeiro.

Por meio das redes sociais, o companheiro da atriz Paolla Oliveira compartilhou alguns registros do momento marcante. Em uma das imagens, o sambista e o herdeiro aparecem sorridentes ao posarem para a câmera. Além de Davi, Diogo Nogueira também curtiu a apresentação na companhia de amigos.

" Muito bem acompanhado vendo o show do Caetano Veloso ", escreveu o artista na legenda da publicação. Vale lembrar que Paolla não pode acompanhá-los devido às gravações do remake de 'Vale Tudo', da TV Globo. Na trama das nove, ela interpreta a personagem Heleninha Roitman.

Confira a foto de Diogo Nogueira com o filho:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Diogo Nogueira (@diogonogueira_oficial)

Quem é a mãe do filho de Diogo Nogueira?

Davi Nogueira, único filho de Diogo Nogueira, é fruto do antigo casamento do sambista com Milena Rocha. Os dois foram casados por 15 anos, entre 2003 e 2018. Discreto, o herdeiro do famoso costuma fazer raras aparições em público e nas redes sociais.

Atualmente, Diogo Nogueira vive um relacionamento com a atriz Paolla Oliveira. O casal assumiu publicamente a união em agosto de 2021. Em entrevistas recentes, a intérprete de Heleninha Roitman no remake de 'Vale Tudo' revelou que o casal não possui planos de aumentar a família.

Em participação no programa 'Roda Vida', da TV Cultura, a atriz explicou que congelou os óvulos caso mude de ideia no futuro em relação ao desejo de ser mãe. "Acho maternidade uma coisa tão linda, grandiosa e especial, que tem que ser uma decisão de ter, de não ter, de escolher ter dúvidas, de ter depois, como eu, que congelei óvulos. Dei a possibilidade de escolha, que nem todas têm", relatou ela, na ocasião.

