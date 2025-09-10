CARAS Brasil
Música / ENTREVISTA

Dilsinho revela o segredo para o sucesso 'fora do padrão' e leva o pagode a outro nível: 'Diferentão'

Dilsinho chega a São Paulo neste sábado, 13, com o Pagode do Diferentão. Em entrevista à CARAS Brasil, o cantor fala sobre pagode, estilo e inovação.

Paulo Henrique Lima
por Paulo Henrique Lima
[email protected]

Publicado em 10/09/2025, às 09h44 - Atualizado às 09h46

Dilsinho cria label inspirada em música de sucesso - Foto: Ag News
Famoso por suas canções que embalam corações apaixonados, o cantor Dilsinho (33) está apostando em uma nova fase, que ousa sair do convencional para explorar um lado ainda pouco conhecido por seu público. Por trás de sua nova label, Pagode do Diferentão, o artista mostra, além de um novo visual, o poder da sua musicalidade para quebrar paradigmas e expandir fronteiras.

Em uma conversa exclusiva à CARAS Brasil, o artista, que já se apresentou no palco do Rock in Rio Lisboa, em Portugal, revela detalhes sobre sua jornada, a criação da sua nova label, que chega a São Paulo neste sábado, 13, e o sucesso do pagode no mundo. 

"Quando eu comecei a cantar, palavras como ‘diferente’ estão presentes desde o início da minha carreira e eram as que eu mais ouvia. Primeiro, as pessoas comentavam sobre o meu estilo: será que é pagode, será que não é? Depois vieram as observações sobre a minha voz e, em seguida, sobre a minha maneira de fazer música, que sempre teve uma pegada mais pop", explica ele sobre o conceito da festa. 

A criação de Diferentão, faixa que deu nome a seu novo projeto, é um exemplo disso. “O meu grande sucesso, 'Péssimo Negócio', por exemplo, começa como um pop-rock e, aos poucos, ganha instrumentos de pagode. Sempre ouvi muitas opiniões e pensei: 'Acho legal falar disso também'. Foi assim que nasceu a música 'Diferentão', que acabou dando nome ao projeto”, conta.

A estética do projeto é uma extensão natural do artista. Ao abraçar elementos do streetstyle, Dilsinho mergulha em uma identidade visual que reflete seus gostos pessoais, algo que o romantismo de suas músicas nem sempre permitiu.

“Sempre curti essa estética mais street, ligada à minha personalidade. Por cantar músicas românticas, nem sempre tive a oportunidade de explorar algo mais colorido, pop e cheio de grafismos. O Pagode do Diferentão me permitiu isso: trazer músicas mais leves, descontraídas, e ao mesmo tempo refletir essa identidade nas cores e na imagem”, revela.

Essa nova abordagem é tão marcante que se tornou uma marca registrada. A label, inclusive, oferece produtos com a identidade visual do projeto, criados pelo próprio artista, vendendo camisetas em seus shows e dando a oportunidade para os fãs se sentirem parte do seu universo.

“Eu sempre usei muito preto e branco, mas agora experimento outras cores e estou super à vontade com isso. Além disso, criamos uma loja nos shows. Muita gente sempre comentava sobre minhas roupas, meu jeito de me vestir, e isso se transformou em algo positivo, porque as pessoas querem saber o que eu uso e de onde é. Então, passamos a vender camisetas com a identidade visual do projeto, todas criadas por nós. É mais uma forma de colocar para fora essa ideia criativa que vai além da música”, completa.

Pagode para o mundo

A evolução do pagode é um tema que empolga o artista. Dilsinho aponta para o sucesso de grupos como Menos é Mais, que, segundo ele, já se tornaram fenômenos da música e não apenas do pagode. Essa conquista, na sua visão, é um sinal de que o pagode está preparado para alcançar novos patamares.

“A gente já pode falar sobre a evolução do pagode para outros níveis. Recentemente eu estava acompanhando bastante o grupo Menos é Mais, que é um fenômeno. Estou sempre com eles, vendo tudo o que fazem, e o movimento que eles têm construído é muito especial. Eles não são mais apenas um sucesso do pagode, já viraram um fenômeno da música. Recentemente estiveram em Portugal e fizeram quatro shows para 20, 30 mil pessoas. É muito legal ver até onde o pagode está chegando”, afirma.

Representando o pagode pela primeira vez no Rock in Rio, o cantor descreve a experiência de dividir o palco com artistas internacionais como um marco na sua carreira. Para ele, foi uma oportunidade para apresentar o gênero em um novo espaço.

“Eu mesmo tive a oportunidade de cantar no Rock in Rio, representando o segmento pela primeira vez. Dividi o palco com vários artistas internacionais, como Jonas Brothers e Ne-Yo, e pude levar meu som, mostrar o pagode em um espaço novo. Foi uma experiência incrível, porque senti que o gênero está conquistando lugares inéditos”, conta.

A expansão não se limitou ao Brasil. A parceria com o grupo africano Calema tem levado sua música para as rádios europeias, um avanço significativo para um gênero que enfrenta dificuldades no rádio. “Nossa música está tocando direto nas rádios de lá, o que é uma conquista enorme, já que o pagode ainda enfrenta dificuldade para ganhar espaço no rádio. Pela primeira vez, sinto que existe uma abertura real para esse som fora do Brasil”, finaliza o artista.

Paulo Henrique Lima é repórter de pautas especiais do Grupo Perfil. Tem passagens por diversos veículos de comunicação na web. É apaixonado por entretenimento e realities.

