Dennis se emociona ao falar da filha Tília e admite: 'Estou desacelerando'

Durante a C.I.A, evento universitário em Minas Gerais, DJ Dennis fala sobre a filha Tília na música e revela momento de transição na carreira.

Considerado um dos nomes mais influentes do funk brasileiro, o DJ Dennis (44) vive uma nova fase na carreira, equilibrando os compromissos nos palcos com a vida pessoal. Em entrevista à CARAS Brasil durante a C.I.A – Copa Inter Atléticas, realizada no final de junho em Uberaba (MG), o artista abriu o coração ao falar sobre a filha, Tília (22), que vem conquistando seu espaço na música, e revelou que está, aos poucos, reduzindo o ritmo de apresentações.

"Faço um projeto vivo na paternidade há 22 anos. A minha filha está fazendo shows por todo o Brasil e mesmo quando ela está de folga ela está aqui comigo, me acompanhando e vivendo de música", disse Dennis com orgulho.

A relação entre pai e filha vai além dos laços familiares e se estende aos palcos. Tília, que trilha carreira como cantora pop, tem acompanhado o pai nos bastidores e shows pelo país. Para Dennis, ver o crescimento da filha dentro do universo musical é uma das maiores realizações de sua trajetória.

Apesar da paixão pela música permanecer intacta, o artista admite que tem repensado o ritmo intenso da carreira. Com décadas de estrada, o artista se mostra aberto a um momento mais equilibrado, sem, no entanto, cogitar parar.

“Se Deus me permitir, eu vou continuar tocando até a terceira idade, mas desistir nunca. Eu confesso que estou diminuindo o ritmo de shows”, contou.

Em clima de celebração, o DJ também aproveitou o evento universitário para agradecer ao público que o acompanha há tantos anos. Dennis foi uma das atrações da CIA e, como de costume, agitou milhares de fãs.