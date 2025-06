Cantor se apresenta nesta semana na CIA, em Uberaba, após romper ligamento durante show no início do ano

Pedro Sampaio (27) está de volta aos palcos após enfrentar um dos maiores desafios de sua carreira: a recuperação de uma cirurgia no joelho. O artista, que rompeu um ligamento durante uma apresentação no Rio de Janeiro em janeiro deste ano, passou pelo procedimento cirúrgico em fevereiro e passou os últimos meses afastado das grandes multidões e do que mais ama: a energia do público.

Com o acompanhamento de sua equipe médica e um trabalho intenso de fisioterapia, Pedro reassume aos poucos sua rotina de shows, com um cronograma cheio pela frente e um novo gás para celebrar essa nova fase.

“Estou bem, me cuidando, mas ainda evitando forçar o joelho de uma maneira geral”, conta o cantor em entrevista à CARAS Brasil. “Minha recuperação foi muito rápida para os padrões dessa lesão, mas não posso vacilar.”

Apesar do retorno, a recuperação exigiu dele um esforço emocional para lidar com o distanciamento dos fãs. “Abrir mão dos shows de carnaval e ficar longe do público foi o mais difícil. Estar em cima do palco é o que eu mais gosto no mundo”, afirma. O desafio ficou ainda maior porque sua lesão coincidiu com o auge do sucesso de Sequência Striptease, seu mais recente hit em parceria com DJ GW.

Mesmo de casa, Pedro encontrou formas criativas de manter a conexão com o público. “A gente organizou pro meu ballet aparecer em alguns lugares que eu ia tocar, fizemos ações com fãs fantasiados… tudo para que a música estivesse presente onde eu não pude estar.”

Com a carreira retomando o ritmo e uma nova colaboração musical prestes a ser lançada, ele promete ainda mais novidades para 2025. “Esse ano está praticamente começando pra mim. Podem esperar muita entrega e energia, como sempre!”

E o pontapé nessa nova fase será em grande estilo: Pedro se apresenta nesta semana na Copa Inter Atléticas (CIA), em Uberaba (MG), dez anos após sua estreia no evento. A apresentação marca um reencontro simbólico com o público universitário, que acompanha sua trajetória desde o início.