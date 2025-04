De onde vem a fortuna de Lady Gaga? Cantora tem patrimônio de R$ 2 bilhões

Fora dos palcos, a cantora Lady Gaga possui fontes diversificadas de rendas com altos faturamentos; saiba detalhes do patrimônio

Prestes a estrelar um show em Copacabana, no Rio de Janeiro, Lady Gaga já se encontra em solo brasileiro! A cantora desembarcou no país na madrugada de terça-feira, 29, por volta das 4h50.

Entre os assuntos mais comentados desde que a apresentação gratuita foi anunciada, a artista tem despertado a curiosidade do público em relação a alguns aspectos de sua vida, incluindo o patrimônio impressionante construído fora dos palcos.

Além de faturar com suas músicas, Lady Gaga ainda possui renda de fontes diversificadas, incluindo parceria com marcas famosas, investimentos em moda e na indústria de cosméticos. De acordo com a revista norte-americana Forbes, a fortuna é avaliada em US$ 320 milhões (cerca de R$ 2 bilhões na atual cotação).

Que tal saber um pouco mais de onde vem a fortuna da popstar?

Cinema

Lady Gaga não dá show somente nos palcos: além de cantora, ela também é atriz e faz grande sucesso nas telinhas do cinema. Em sua carreira, a famosa coleciona filmes como 'Nasce Uma Estrela' (2018), que lhe proporcionou o Oscar de melhor canção original em 2019.

Estima-se que o cachê da estrela no longa tenha sido entre US$ 5 milhões e US$ 10 milhões, fora os royalties da trilha sonora. Gaga também esteve no elenco de 'Casa Gucci' (2021) e 'Coringa: Delírio a Dois' (2024), com ordenado em US$ 10 milhões.

Linha de produtos, publicidade e mais

Fora dos palcos e das telinhas, Lady Gaga possui sua própria linha de cosméticos. A cantora lucra com o licenciamento de produtos relacionados a seu nome e imagem, incluindo roupas, perfumes e itens de colecionadores. A empresa da artista foi aberta em 2019.

Além disso, Gaga também estrelou campanhas de marcas de grifes como joalherias e empresas de cartões. E não para por aí: a cantora ainda fatura cerca de US$ 3 milhões por ano com um restaurante italiano localizado em Manhattan, em Nova York.

Na música, de onde vem boa parte de sua fortuna, estima-se que Gaga já tenha vendido cerca de 170 milhões de discos e singles, além de arrecadar mais de US$ 800 milhões com mega turnês internacionais.

Quando será o show de Lady Gaga em Copacabana?

Lady Gaga se apresentará ao público brasileiro no próximo sábado, 3 de maio, diretamente da Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. O show gratuito, inclusive, terá um palco maior que o da cantora Madonna, que performou no local em 2024.

A apresentação será transmitida pela TV Globo, Multishow e Globoplay, e deverá trazer canções clássicas da carreira, além de novos hits de seu mais novo álbum de estúdio, o Mayhem.

