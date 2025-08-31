Conheça a história de como o sertanejo Cristiano conheceu a esposa

Saiba qual é a história de amor do sertanejo Cristiano com a esposa, Paula Vaccari, que começou após ela contratar a dupla dele
O cantor sertanejo Cristiano, da dupla com Zé Neto, possui uma linda história de amor com sua esposa, Paula Vaccari. Os dois estão juntos desde antes da fama dele e se conheceram quando ela contratou a dupla para cantar no aniversário de sua mãe.
Em um vídeo nas redes sociais, Paula contou os detalhes de como conheceu o marido e o início do flerte por causa da música Galopeira.
"O Irineu [nome de batismo de Cristiano] eu conheci no aniversário da minha mãe. Ela ia fazer 45 anos e queria fazer um pagode. Aí eu falei: "Ai, mãe, pagode não, né? Melhor é um sertanejinho". E tinha um amigo nosso, na época, que sugeriu uma dupla que era Zé Neto e Irineu, mas a dupla nem era formada ainda. Eles tinham feito um showzinho acústico para esse amigo e o segundo foi no aniversário da minha mãe. Eles se perderam para chegar no aniversário. Foi um caos, tá? E eu fui buscar eles num posto, acabou que a gente desencontrou. A hora que eu cheguei, eles já estavam no aniversário", disse ela.
E completou: "E o Zé zoa até hoje, né? Porque a hora que eu entrei, o Irineu pegou e falou assim: "Nossa, olha aquela loira, né?" E aí diz que ele falou: "Não, mas deixa para lá, é só nível Jorge Mateus". E aí foi que o Zé falou: "Deixa comigo". No desenrolar do aniversário, o Zé me solta: 'Quem cantar Galopeira vai ganhar um beijo do meu amigo'. E já tava pintando um clima, eu e ele conversando durante o show. Eu cantei Galopeira. A gente começou a conversar, trocou Facebook naquela época que a gente nem tinha celular e foi assim que a gente se conheceu e já iniciamos nossa história ali, cantando Galopeira para ele no aniversário da minha mãe".
O cantor sertanejo Cristiano, da dupla com Zé Neto, fez uma reforma na área externa de sua mansão para ter o seu próprio lago artificial. O artista e sua esposa, Paula Vaccari, escolheram fazer uma piscina junto com o lago artificial na área externa e mostraram o resultado nas redes sociais.
Em um vídeo, eles exibiram os detalhes da obra e o resultado final do espaço, que contou com paisagismo personalizado, com direito a árvores e pedras naturais.
"Muito gratificante quando você planeja, sonha e tem pessoas que tiram do papel, realizam exatamente como você idealizou! Eu me criei e cresci em contato com a natureza, o dia a dia, me trouxe pra cidade, mas eu sonhava em trazer essa natureza pra perto, tão perto a ponto de acordar todos os dias e te-la na minha casa! Minha esposa @paulavaccari resistiu, nao queria hahahaha, e agora gosta mais que eu! Estou feliz demais em ter esse pedacinho do paraíso pra nossa família!", declarou.
