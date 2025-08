Conheça Claudio Ney & Juliana, a dupla que canta o hit viral ‘Marra de Bandido’

Os cantores Claudio Ney e Juliana se conheceram quando cantavam em bandas de forró e se casaram. Saiba mais sobre os donos do hit ‘Marra de Bandido'

A dupla Claudio Ney & Juliana viralizaram na internet com o hit ‘Marra de Bandido’ e impressionam com os números crescentes na carreira. Que tal saber mais eles?

Os cantores Claudio Ney e Juliana já possuem uma longa carreira no forró. Os dois já passaram por diversas bandas até se conhecerem e iniciarem um romance. Eles se casaram e também foram trabalhar juntos na banda Pisada Forrozeira. Tempos depois, eles se lançaram como a dupla Claudio Ney & Juliana e são um sucesso.

Com músicas envolventes, os artistas se tornaram conhecidos pelo bordão ‘a banda que toca forró’, que foi criado pelo próprio público. Eles se destacam pelos estilo autêntico, carismático e com música que une tradição com elementos contemporâneos.

E o sucesso já é visto nos números da banda: 70 shows no nordeste brasileiro entre junho e julho; 140 milhões de visualizações no Instagram em 30 dias, 8 milhões de interações em menos de um mês; 213 milhões de visualizações no TikTok; 34 milhões de streams nas principais plataformas; 29 milhões de visualizações no YouTube e 2,9 milhões de plays no Spotify.

Os 3 maiores sucessos da banda são: Marra de Bandido, Balança Essa Sanfona e Cavalinho.