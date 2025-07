Como estão os filhos de Leandro 27 anos após a morte do cantor sertanejo

Quatro herdeiros, quatro trajetórias distintas: conheça as vidas de Thiago, Lyandra, Leandrinho e Leandro Borges nos dias atuais

Em 23 de junho de 2025, completaram-se exatos 27 anos da morte do cantor Leandro, da dupla sertaneja Leandro & Leonardo, vítima de um câncer raro no tórax. Hoje, seus quatro filhos — Thiago Costa, Lyandra Costa, Leandrinho Costa e Leandro Borges — seguem relembrando o pai com muita emoção, cada um traçando um caminho diferente. Confira como eles estão atualmente:

Thiago Costa: herdeiro musical

Filho mais velho, fruto do primeiro casamento com Célia Gonçalves, hoje com 39 anos, Thiago construiu sua trajetória artística com estudos de música e formação da dupla Pedro & Thiago (com o primo Pedro Leonardo), encerrada em 2013

Após a separação da dupla, lançou carreira solo em 2014, sendo cantor, compositor, empresário e apresentador. Também atua na gestão dos empreendimentos e das propriedades familiares, mantendo viva a memória de Leandro.

Homenagem recente: publicou em 23/06/2025 uma foto do pai com texto bastante afetivo, afirmando que "esse com certeza foi o pior dia da minha vida… te amo até o infinito".

Lyandra Costa: médica, mãe e influenciadora

Única filha mulher, Lyandra, de 29 anos, nasceu da relação entre Leandro e Andréa Mota. Formou-se médica – hoje atua como dermatologista e usa a rede social para compartilhar momentos com seus filhos e homenagens ao pai.

Leandrinho Costa: reservadamente pai e engenheiro

Leandrinho, o caçula (26 anos), perdeu o pai com apenas 4 meses. Formado em Engenharia Civil, ele leva vida discreta, mas revelou recentemente que se tornou pai de Antônio, seu primeiro filho, em Goiânia. Mantém recordações do pai em seu quarto: violões, discos e fotos como forma de conexão com o legado.

Leandro Borges: o irmão descoberto, dentista e pai dedicado

Leandro Borges, de 30 anos, teve a paternidade reconhecida em 2009 (quando tinha 15 anos) após exame de DNA. Formou-se em Odontologia, hoje é pai de três meninas e gerencia parte das propriedades deixadas por seu pai. Compartilha nas redes sociais momentos de celebração familiar, reforçando o vínculo com a herança paterna.

A morte de Leandro

Leandro foi diagnosticado com um câncer raro na região do tórax. Apesar de lutar bravamente contra a doença por vários meses, a batalha foi cruel e implacável. Em 1998, após passar por diversos tratamentos médicos, o cantor faleceu, deixando um legado de músicas que continuam a tocar o coração de fãs até hoje.

Em uma das suas últimas aparições, Leandro fez um esforço enorme para se apresentar com Leonardo, mas o desgaste causado pela doença já estava se tornando insustentável. A dor de ver o irmão doente e saber que a partida estava próxima foi algo que marcou Leonardo de maneira indelével.

Ele comentou, em entrevistas posteriores, sobre o sofrimento vivido nesse período: "Era muito difícil vê-lo assim, sempre foi meu irmão, meu parceiro. Não imaginava que o perderia tão cedo".

