Como está Marrone? Quadro de saúde do cantor é atualizado após queda

O cantor Marrone, da dupla sertaneja com Bruno, passou por um grande susto na noite de sábado, 10, durante uma apresentação em Goiânia, Goiás. Em determinado momento do show, o artista sofreu uma queda e acabou caindo do palco.

Em vídeos que circulam na internet, é possível perceber que a apresentação foi rapidamente interrompida para que ele pudesse receber os primeiros socorros. "Machucou? Ele está bem?", perguntou Bruno, visivelmente preocupado com a situação.

Momentos depois, o artista informou ao público que Marrone bateu a cabeça e estava bem, mas o show seria encerrado. Na manhã deste domingo, 11, a assessoria de imprensa emitiu uma nota atualizando o quadro de saúde do cantor, reforçando que nenhum ferimento grave aconteceu.

"Na noite de sábado, 10, em apresentação do projeto 'Inevitável', em Goiânia, Marrone, dupla com Bruno, sofreu uma queda do palco. O cantor foi prontamente socorrido e levado para o hospital Albert Einstein em Goiânia. De acordo com familiares, Marrone está com ferimentos leves e foi submetido a exames. Ele passa bem, e seguirá em observação nas próximas 48 horas. Agradecemos o carinho dos fãs", diz a nota divulgada pelo 'Gshow'.

Bruno tranquiliza fãs após acidente de Marrone

Durante a madrugada deste domingo, 11, Bruno usou as redes sociais para atualizar o quadro de saúde do amigo. Em seu perfil oficial, o cantor publicou um vídeo falando sobre o susto e reforçou que Marrone está bem.

"Está tudo certo com o Marrone, graças a Deus. O Marrone caiu do palco e quase me matou do coração. Mas não aconteceu nada com ele, só deu uns pontinhos na testa. Conversou comigo já, está tudo bem. Mas meu Deus, assustei muito", disse o famoso no registro.

