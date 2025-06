Com câncer, Jessie J conta que realizou 5 biópsias antes de apresentação

A cantora Jessie J, diagnosticada com câncer de mama, revelou que realizou uma apresentação logo após passar por 5 biópsias; veja vídeo

A cantora Jessie J compartilhou com os fãs uma nova informação envolvendo seu quadro de saúde atual. Nos últimos dias, a artista revelou que foi diagnosticada com câncer de mama em estágio inicial e, em breve, fará uma pausa em sua carreira para realizar uma cirurgia.

Agora, Jessie dividiu com o público um registro de como estava logo após receber a notícia da doença. Na última quinta-feira, 5, a britânica compartilhou em suas redes sociais o trecho de uma apresentação realizada um dia depois de passar por 5 biópsias.

No registro, é possível notar que a famosa aparece sorridente e fazendo piadas, não deixando transparecer aos fãs tudo o que estava acontecendo. Na ocasião, Jessie J ainda não havia revelado publicamente o diagnóstico.

" Na noite anterior a esse show, eu fiz cinco biópsias nos seios. Estava com um certo desconforto, mas tão empolgada pra fazer o show que não quis cancelar. Quanto mais eu assisto esse episódio, mais percebo meu cérebro trabalhando a mil pra não deixar escapar tudo o que estava acontecendo", escreveu a cantora na legenda da publicação.

Jessie J passará por cirurgia

No dia em que contou ao público sobre o câncer, Jessie J explicou que decidiu dividir a notícia com os fãs antes que o assunto fosse divulgado pela mídia. Ao longo do relato sobre sua saúde, a cantora também revelou que passará por uma cirurgia.

"Antes do segredo vazar: eu fui diagnosticada com câncer de mama em estágio inicial. Estou enfatizando o termo 'estágio inicial'. Câncer é uma droga, de qualquer forma, mas estou me segurando no termo 'estágio inicial'. Tenho entrado e saído de testes durante esse período", iniciou a artista.

"Não era algo que planejei, mas vou manter meus peitos. Sei que a imprensa vai dizer muitas coisas, mas... (...). É uma forma dramática de fazer uma cirurgia para colocar silicone. Eu vou desaparecer por um tempo, depois do Summertime Ball [festival na Inglaterra], pra passar pela cirurgia. E eu vou voltar com peitões e mais música", completou Jessie J.

