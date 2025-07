Claudia Leitte chega aos 45 anos; Relembre momentos inesquecíveis da carreira da cantora

Do axé ao mundo, Claudia Leitte começou carreira em bandas locais adolescentes e hoje em dia carrega um dos maiores blocos carnavalescos do país

No dia 10 de julho, Claudia Leitte completa 45 anos. A cantora, que é uma das vozes mais conhecidas e celebradas nacionalmente, começou carreira à frente do Babado Novo, banda brasileira de axé, e seguiu carreira solo em 2007, onde expandiu seu sucesso para além das barreiras do axé e do território brasileiro. Relembre alguns momentos marcantes da trajetória da cantora.

Babado Novo

Claudia Leitte iniciou sua carreira estando à frente de bandas adolescentes locais, porém o reconhecimento veio apenas quando assumiu os vocais da banda de axé Babado Novo. O grupo explodiu no Carnaval baiano e na rádio, tornando-se referência no gênero com hits como “Amor Perfeito” e “Cai Fora”.

Bloco de Carnaval “Largadinho”

Anos após ano, o Largadinho arrasta multidões pelas ruas de Salvador. Criado em 2012 como parte do circuito Barra-Ondina e Campo Grande, o bloco carnavalesco se tornou um marco da época de festança e um dos maiores projetos da carreira da cantora.

Cerimônia de abertura da Copa do Mundo FIFA de 2014

A cerimônia de abertura da Copa do Mundo FIFA de 2014 ocorreu na Arena de São Paulo, em São Paulo, antes do jogo entre Brasil e Croácia. Nela, houve homenagem às riquezas naturais e à cultura do Brasil, além de uma apresentação de Claudia Leitte ao lado de Jennifer Lopez e Pitbull cantando a música tema da Copa, "We Are One (Nós Somos Um)”.

The Voice Brasil

A cantora participou como jurada nas primeiras três edições do reality show, entre os anos de 2012 e 2014, retornando em 2018 com uma participação especial e uma última temporada como jurada em 2021. Além disso, também foi jurada em diversas edições do The Voice Kids e The Voice +.

Epcot International Flower & Garden Festival

Claudia Leitte foi a primeira brasileira a fazer um show nos palcos de um dos parques da Disney. A cantora participou do festival "Epcot International Flower & Garden Festival" no Garden Rocks Concert Series em 24 de abril de 2024 e realizou um feito histórico com roupa inspirada em Carmen Miranda.

