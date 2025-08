Cinzas da cremação de Preta Gil serão divididas, diz colunista. Saiba como

Saiba qual será o destino das cinzas da cremação do corpo de Preta Gil, que faleceu, aos 50 anos, no dia 20 de julho

A morte da cantora Preta Gil comoveu os brasileiros no último mês. Ela faleceu aos 50 anos de idade no dia 20 de julho de 2025, após enfrentar o câncer colorretal por mais de dois anos. Agora, a família já decidiu qual será o destino das cinzas do corpo da artista.

De acordo com o colunista Ancelmo Gois, do Jornal O Globo, a família vai dividir as cinzas de Preta Gil. O jornalista contou neste sábado, 2, que as cinzas serão distribuídas entre familiares e os melhores amigos dela. Cada um receberá uma pequena porção para dar o destino que desejar ou guardar .

A morte de Preta Gil aconteceu em Nova York, Estados Unidos, onde ela estava para realizar um tratamento experimental contra o câncer. Porém, o remédio parou de fazer efeito e ela decidiu retornar ao Brasil, mas não deu tempo de embarcar no avião, já que faleceu a caminho do aeroporto. O corpo dela passou pelo embalsamamento para ser transportado de volta ao Brasil. No dia 25 de julho, os brasileiros se despediram da cantora com o velório aberto ao público no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. Logo depois, a família deu o último adeus durante a cerimônia de cremação.

A missa de sétimo dia de Preta Gil

A família da cantora Preta Gil se reuniu na noite desta segunda-feira, 28, para celebrar a missa de sétimo dia em memória da artista. O evento religioso aconteceu na Igreja de Santa Mônica, no Rio de Janeiro, e contou com a presença de amigos famosos.

Entre os familiares no local estavam Gilberto Gil, Flora Gil, Flor Gil, José Gil e Francisco Gil, que é o único filho de Preta. Eles receberam o carinho de amigos como Fernanda Montenegro,Maria Ribeiro, Carolina Dieckmann, Gloria Perez, Amora Mautner, Otávio Müller e Marcelo Serrado.

A morte de Preta Gil aconteceu no dia 20 de julho, quando ela estava em Nova York, Estados Unidos, para tratamento experimental contra o câncer. A artista partiu aos 50 anos depois de mais de 2 anos em luta contra o câncer colorretal, que teve metástases. O velório aconteceu na sexta-feira, 25, no Rio de Janeiro, seguido pela cremação.

Francisco Gil - Foto: Victor Chapetta / AgNews

Flor Gil - Foto: Victor Chapetta / AgNews

Otávio Müller - Foto: Victor Chapetta / AgNews

Gloria Perez - Foto: Victor Chapetta / AgNews

Carolina Dieckmann - Foto: Victor Chapetta / AgNews

Amora Mautner - Foto: Victor Chapetta / AgNews

José Gil - Foto: Victor Chapetta / AgNews

Francisco Gil e Fernanda Montenegro - Foto: Victor Chapetta / AgNews

Marcelo Serrado - Foto: Victor Chapetta / AgNews

Fernanda Montenegro - Foto: Victor Chapetta - Agnews

Maria Ribeiro - Foto: Victor Chapetta - Agnews

Missa em memória de Preta Gil - Foto: Victor Chapetta - Agnews

Filho de Preta Gil destaca o legado da mãe

Filho único da cantora Preta Gil, o músico Francisco Gil esteve na missa de sétimo dia em memória de sua mãe na noite desta segunda-feira, 28. Lá, ele conversou com a imprensa sobre o legado de sua mãe com a luta contra o câncer e o exemplo que ela foi para os brasileiros ao expor os detalhes de seu tratamento.

"Legado de poesia, de amor, de uma obra em forma de vida, isso a gente sabe bem. O legado está aí. O que ela já vinha fazendo com conhecimento maior com relação à doença, às prevenções, a tudo com relação à informação. Mais uma vez, sendo um instrumento de poder, de amplificar aquilo que ela acreditava e, neste caso, com relação à doença", disse ele, segundo o site Quem.

E completou sobre a jornada de sua mãe contra o câncer. "Durante a doença foi muito importante tudo que ela fez, como ela trazia essa informação, como ela se colocava. Lembro bem quando ela soube da bolsa [de ostomia], de cara ela já imaginou como ia empoderar pessoas que também estavam nessa situação. 'Com certeza vou postar foto de biquíni pra todo mundo ver'. E isso faz parte. nesse momento, é o legado que mais me orgulha, como ela está salvando vidas, mais uma vez através dessa força, dessa presença dela", afirmou.

Por fim, o rapaz comentou sobre como se sentiu no velório da mãe e com tantas manifestações de carinho. "Acho que foi o dia que eu fui mais abraçado e através desses abraços eu senti a presença dela de uma forma muito nova, porque tudo que está acontecendo agora é tudo muito novo, é uma reconstrução, mas estou acolhido através desse amor que ela plantou e eu acho que isso é muito bonito. Sentir esse acolhimento através do que ela do que ela provocou nas pessoas", afirmou.

Leia também: Herança de Preta Gil: Direitos autorais das obras ficarão com seu herdeiro